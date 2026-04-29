河등판에 커지는 無공천 목소리…장동혁, 韓과 오월동주할까

張, 부산 북갑 공천 의지에 당 일각 "與에 가져다 바치는 꼴"

한동훈 "보수재건이 민심"…단일화 선그으며 사실상 무공천 압박

6·3 지방 선거와 동시에 진행되는 부산 북갑 보궐선거에 하정우 청와대 AI 미래기획수석비서관이 29일 뛰어들면서 국민의힘 장동혁 대표와 한동훈 전 대표의 '오월동주'가 실제로 벌어질지 관심이 쏠린다.



장 대표 체제에서 제명된 한 전 대표가 독자 완주 의지를 밝히면서 당 일각에선 보수 야권 후보 분열을 우려하며 무(無)공천을 요구하는 목소리가 다시 분출되고 있으나 장 대표는 "공천은 당의 책무"라는 입장을 고수하고 있다.



부산 북갑 보궐선거 후보로는 하 전 수석, 국민의힘 박민식 전 의원, 무소속인 한 전 대표 등으로 윤곽이 드러난 모습이다.



민주당은 이날 하 전 수석에 대한 인재 영입식을 개최했다. 부산 북갑에 하 전 수석을 전략공천하는 건 예정된 수순이다.



현재 이 지역에선 박 전 의원과 한 전 대표가 선거운동을 하고 있다. 부산 북갑 선거에 도전하는 주자들 사이에선 여론조사상 압도적 격차가 나타나진 않고 있다.



최근 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 진행한 조사에서는 하 전 수석 35.5%, 한 전 대표 28.5%, 박 전 의원 26.0% 등을 기록했다.



이런 구도를 고려해 보수 야권에서는 후보 단일화를 선거 승리의 필수 조건으로 여긴다. 국민의힘 일각에서는 부산 북갑 무공천 요구가 계속 나오는 이유다.



4선 김도읍 의원과 부산시장을 지낸 서병수 전 의원은 공개적으로 무공천을 주장했다.



한 전 대표도 선제적으로 단일화 논의에 선을 그으며 사실상 국민의힘에 무공천을 압박하는 모습이다.

장동혁 대표(왼쪽)와 한동훈 전 대표. 연합뉴스

그는 이날 TV조선 유튜브에 출연, "보수재건을 바라는 민심의 바람 앞에서 그런 정치공학적 문제(단일화)는 종속변수일 뿐"이라며 "아직 (국민의힘) 공천이 결정되지도 않았는데 특별히 (단일화를) 언급할 필요는 없을 것 같다"고 말했다.



친한(친한동훈)계 정성국 의원도 이날 SBS라디오 인터뷰에서 "한 전 대표는 어떤 식이더라도 승리할 수 있다는 자신감을 갖고 내려온 것"이라며 "3자 구도를 피할 생각이 전혀 없으며, 단일화에 별 관심이 없다"고 말했다.



그러나 장동혁 대표는 "후보를 내는 것이 공당으로서의 당연한 역할이자 책무"라고 공언하는 등 강경한 입장이다.



사실상 한 전 대표 제명을 주도한 장동혁 지도부가 한 전 대표의 국회 입성 길을 열어주는 무공천이나 후보 단일화 논의를 할 가능성은 작다는 게 정치권의 대체적인 관측이다.



지도부 관계자는 이날 연합뉴스에 "부산 북갑은 공천 공고를 낼 것"이라며 "신청받아보고 경선할지 단수공천할지 논의할 계획"이라고 말했다.



정치권 일각에서는 장 대표가 보수 진영에서 자신의 정치적 경쟁자인 한 전 대표의 여의도행을 저지하는 것을 민주당의 선거 승리를 저지하는 것보다 우선시하는 것 아니냐는 말까지 나온다.



나아가 박 전 의원이 일찌감치 선거 운동에 나선 점도 국민의힘 입장에서는 운신의 폭을 좁히는 요소다.



박 전 의원은 최근 한 유튜브 채널에 출연해 "우리 당 지도부에서 (후보) 단일화하라고 하더라도 저는 '노'입니다"라며 "침입자하고 손을 잡고 단일화하는 게 전제가 안 되는 것"이라고 밝혔다.



다만 선거가 가까워져 올수록 민주당을 꺾기 위해 단일화해야 한다는 여론은 점차 거세질 전망이다.



국민의힘 중진 의원은 연합뉴스와 통화에서 "우리 당이 극구 공천하면 민주당에 한 석을 갖다 바치는 꼴이 된다"며 "차선의 결과라도 내려면 다른 길을 찾아야 하는데, 장 대표가 굳이 최악의 길을 가겠다니 이야말로 해당행위 아닌가"라고 말했다.



인용한 조사는 부산 북구갑 선거구 거주 18세 이상 802명을 대상으로 24∼25일 휴대전화 가상번호(안심번호)를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 진행됐다. 신뢰수준은 95%에 ±3.5%P다. 부산 북구갑 선거구 거주 만 18세 이상 802명 대상·응답률 9.0%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.

<연합>