이세돌-데미스 하사비스, 알파고 대국 이후 10년만 재회

'알파고의 아버지'로 불리는 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 CEO와 10년 전 알파고와 세기의 대결을 펼친 프로바둑기사 이세돌 9단이 29일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 '구글 포 코리아 2026' 행사에서 2016년 알파고 대국 이후 10년만 재회했다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 10년 전 바둑 인공지능(AI) 프로그램 '알파고'와 이세돌 9단(현 울산과학기술원 특임교수) 간 대국에 대해 "현대 AI 시대의 시작을 알린 사건"이라고 평가했다. 하사비스는 "이제 AI는 범용인공지능(AGI)으로 나아가 과학과 의학 등 전 분야에서 새로운 '발견의 황금기'를 열 것"이라고 말했다.

하사비스가 이끄는 구글 딥마인드는 2016년 서울에서 이세돌 9단과의 '구글 딥마인드 챌린지 매치'를 통해 전 세계에 충격을 줬다. 당시 대국은 전 세계 수억명이 지켜본 가운데 인간 최고수와 AI의 첫 본격 대결로 기록되며 AI 기술 가능성을 드러낸 상징적 사건으로 평가받고 있다.

이후 딥마인드는 단백질 구조를 예측하는 AI 모델 '알파폴드'를 개발하는 등 과학 연구 영역으로 AI 적용을 확장해 왔다. 이 성과를 바탕으로 하사비스는 2024년 노벨화학상을 받았다.

하사비스는 "AI가 생산성 향상뿐 아니라 신약 개발, 에너지, 기후 문제 해결 등 과학 혁신을 가속하는 '범용 도구'로 진화하고 있다"며 "(알파폴드처럼) 과거 수십년 걸리던 연구를 단기간에 해결할 수 있게 됐다"고 설명했다.

또 "향후 10~20년 내 질병 해결, 새로운 에너지 기술 등에서 획기적 돌파가 가능할 것"이라며 "AI가 인간의 창의성과 결합해 새로운 르네상스를 이끌 것"이라고 전망했다.

구글코리아는 알파고 대국 10주년을 맞아 하사비스와 이 교수의 바둑판 기념 서명식을 진행했다. 구글 딥마인드도 알파고 대국 10주년을 기념해 이 교수에게 감사패를 전달했다.

이 교수는 "알파고와의 대국은 내 인생의 전환점이자 AI 시대를 체감한 출발점이었다"며 "AI는 인간과 협업하는 새로운 파트너지만, 동시에 인간의 사고 주도권을 어떻게 유지할지 고민이 필요하다"고 대국 당시 소회와 현 생각을 전했다.

<뉴시스>