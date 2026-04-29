전경원 수성구청장 예비후보 “일하는 방식 바꿔야…체감 행정∙수성알파시티 도약에 총력” [6∙3의 선택]

국민의힘 대구 수성구청장 후보 선출을 위한 경선이 막바지로 치닫는 가운데, 전경원 예비후보가 표심 잡기를 위한 총력전에 나섰다.

전 예비후보는 28일 발표한 입장문에서 “이번 경선은 단순한 후보 간의 경쟁을 넘어, 수성구민이 직접 수성의 미래 방향을 결정하는 중대한 선택”이라며 막판 지지세 결집을 호소했다.

전경원 대구 수성구청장 예비후보가 지난 4일 대구 수성구 범어동에 있는 선거사무소 개소식을 열고 인삿말을 하고 있다. 전경원 예비후보 선거사무소 제공

전 후보는 특히 ‘인물 교체론’을 정면으로 내세웠다. 그는 “수성구가 요구하는 ‘새 인물’은 단순히 얼굴이 바뀌는 것을 의미하지 않는다”며 “미루지 않고 결정하며 끝까지 책임지고 결과로 증명하는 ‘일하는 방식의 변화’가 핵심”이라고 강조했다. 이어 “현장에서 체감한 민심은 정체된 지역 사회를 깨울 역동적인 리더십을 갈망하고 있다”고 덧붙였다.

구정 운영에 대해서는 ‘기본의 충실함’을 최우선 과제로 꼽았다. 전 후보는 “주차난과 교통 문제, 골목 안전, 침수 및 소음 등 주민 삶과 직결된 기본 문제를 해결하지 못하는 비전은 허상에 불과하다”며 “보여주기식 행정에서 벗어나 구민이 실질적으로 체감할 수 있는 생활 밀착형 행정으로 대전환하겠다”는 의지를 밝혔다.

지역 경제 활성화 전략으로는 ‘수성알파시티’의 고도화를 제시했다. 전 후보는 “단순한 기업 유치를 넘어 기업의 정착과 성장, 그리고 지역 인재 채용으로 이어지는 선순환 구조를 확립하겠다”며 “청년들이 수성구에서 미래를 설계하고 삶을 이어갈 수 있는 토대를 만들겠다”고 약속했다.

대구시의회 교육위원장을 역임한 ‘교육 전문가’답게 교육 환경 개선안도 빼놓지 않았다. 그는 “학교와 지역 사회가 함께 아이들을 돌보고 책임지는 환경을 구축할 것”이라며 “부모는 안심하고 아이들은 역량을 마음껏 키울 수 있는 명품 교육 도시 수성의 명성을 이어가겠다”고 강조했다.