GS칼텍스, 여수 ‘안전 골목길’ 조성…CPTED로 범죄예방 환경 개선

창립 59주년 맞아 민·관 협력 봉사…체감 안전도 높여

GS칼텍스가 창립 59주년을 맞아 지역사회 안전을 높이기 위한 ‘안전 골목길’ 조성에 나섰다.

GS칼텍스 창립 59주년 ‘I am your Safety(안전 골목길)’ 벽화 조성 봉사활동. GS칼텍스 제공

GS칼텍스는 29일 전남 여수시 연등동 일대에서 여수경찰서, 충무동 주민센터 등과 함께 ‘I am your Safety(안전 골목길)’ 벽화 조성 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 사업은 범죄 취약 지역의 물리적 환경을 개선해 범죄를 예방하는 CPTED(범죄예방환경설계) 기법을 적용한 것이 특징이다. 어둡고 노후된 골목길에 밝은 벽화를 조성하고 환경 정비를 병행해 시인성과 개방감을 높였다.

여수경찰서는 벽부등 설치를 지원해 야간 보행 환경을 개선하며 실질적인 안전 효과를 더했다. 현장에는 GS칼텍스 임직원과 경찰, 주민센터, 벽화 전문 사회적기업 ‘더그림컴퍼니’ 관계자 등 40여 명이 참여해 민·관 협력 모델을 구현했다.

장원석 여수경찰서장은 “CPTED 기법을 활용해 안전 사각지대를 해소한 모범 사례”라며 “벽화와 조명 설치로 골목길 가시성과 안전성이 크게 향상됐다”고 말했다.

김성민 GS칼텍스 생산본부장은 “창립기념일을 맞아 지역사회와 함께 안전한 환경을 조성하게 돼 의미가 크다”며 “앞으로도 안전 사각지대 해소와 상생을 위한 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 밝혔다.

한편 GS칼텍스는 지난해 여수시 덕충동 일대 ‘안전 통학길’ 조성에 이어 올해 ‘안전 골목길’ 사업을 확대하는 등 지역 안전 인프라 개선과 취약계층 지원, 인재 양성 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.