롯데호텔, ‘프리미엄 퍼퓸 핸드크림 2종’ 출시

5성급 호텔에서 경험한 향을 일상에서

롯데호텔앤리조트는 자사 프리미엄 어메니티 브랜드를 활용한 ‘프리미엄 퍼퓸 핸드크림 2종’을 출시한다고 29일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보인 핸드크림은 호텔에서 경험한 향을 일상에서도 느낄 수 있도록 롯데호텔의 시그니처 향 ‘에미서리.73’과 L7 바이 롯데호텔의 향 ‘데페이즈모’를 담아냈다.

에미서리.73 인리칭 퍼퓸드 핸드크림. 롯데호텔앤리조트 제공

‘에미서리.73 인리칭 퍼퓸드 핸드크림(50ml)’은 우디 계열의 그윽한 나무 향과 장미향이 어우러져 언제 어디서나 호텔에 머무는 듯한 깊은 휴식과 안정을 선사한다. 미백·주름 개선 기능성 원료와 일반 핸드크림보다 높은 1.3%의 부향률(향수 원액 비율)을 적용해 향수 대용으로도 손색없다.

‘데페이즈모 리바이탈라이징 핸드크림(40ml)’은 상큼한 유자와 베르가못이 어우러진 ‘시트러스 우디’ 향에 비타민 C, E 등 피부 활력 성분을 담아 지친 일상 속에서도 여행의 설렘과 에너지를 느낄 수 있다.

두 제품 모두 끈적임 없이 빠르게 흡수되는 텍스처로 부담 없이 사용할 수 있다. 고급스러운 패키지로 선물용으로도 제격이다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “특별한 날은 물론 일상에서도 호텔에서의 소중한 순간을 향기로 오래 기억할 수 있도록 경험의 가치를 높인 상품”이라며 “앞으로도 향을 기반으로 한 브랜드 경험을 지속적으로 제공해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

앞서 롯데호텔은 250년 역사를 보유한 스위스 향료 기업과 자사 욕실 어메니티를 개발해 선보였다.

롯데호텔앤리조트가 출시한 욕실 어메니티는 총 4가지 라인으로 구성했다. 라인은 △롯데호텔의 에미서리.73(Emissary.73) △L7 호텔 바이 롯데의 데페이즈모(Depaysmo) △롯데시티호텔의 컨포이즈(Con:Poise) △롯데리조트의 그랑드리(Ground’re) 등 향기와 패키지 디자인에 호텔과 리조트 브랜드의 정체성을 담아냈다.