96년생 얽매임을 털어 버리고 새 마음을 담아 재충전하라. 84년생 지식과 성실성으로 위기를 헤쳐나가라. 72년생 작은 만남이라도 한번 더 생각해 보라. 60년생 해서는 안될 말과 해야할 말을 생각하라. 48년생 부질없는 일 말고 내실 있는 일을 하라. 36년생 흉한 것도 들여다보면 다를 수 있다.

97년생 좋은 일 끝에 흉함을 경계하라. 85년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 73년생 심적인 부담이 크면 단번에 거절하라. 61년생 예측할 수 없는 상황이라면 재검토해라. 49년생 시종일관 불리하다가 상황이 반전된다. 37년생 상대방과 자신을 동일선상에서 생각하자.

98년생 상대방이 원하는 것과 내가 원하는 것이 다르다. 86년생 있는 그대로를 인정하는 것이 현명하다. 74년생 가려운 곳을 긁어주는 사람이 나타난다. 62년생 처음 당한 느낌은 유익한 경험이다. 50년생 한번의 큰 실수는 인생에 오점을 남긴다. 38년생 아니 땐 굴뚝에 연기 날리 없다.

99년생 어수선한 분위기에서 벗어나지 못하면 불안하다. 87년생 현재 일은 정신적인 스트레스가 쌓인다. 75년생 문책성 발언을 들을 수 있지만 보약이 된다. 63년생 필요없는 일에 소비하는 시간을 줄이자. 51년생 시야가 혼미하면 눈을 감고 움직이지 마라. 39년생 혼자서 슬픔에 잠겨있으면 배가 된다.

00년생 새로운 거래처 일수록 더 집중하라. 88년생 어디서 어떻게 하느냐가 더 중요하다. 76년생 자신에게 만족을 주지 않는다면 포기하라. 64년생 작은 오해가 큰 상처를 남기니 주의해라. 52년생 인재를 얻기 위해서는 노력이 필요하다. 40년생 금전적인 어려움은 서서히 해결된다. 28년생 아랫사람의 불만사항을 수렴하라.

01년생 협조자가 남동쪽에 있다. 89년생 병주고 약주는 사람을 만난다. 77년생 시선을 한곳에 집중하면 일이 쉽다. 65년생 힘든 것은 맡지 않는 현명함이 필요하다. 53년생 내부적인 결함은 수습하는데 힘든다. 41년생 동병상련의 아픔이 피부에 와 닿는다. 29년생 자신의 주장과 대치된다고 질타하지 마라.

02년생 지인이나 동기간에 불화를 조심하라. 90년생 위축되지 말고 당당한 척 해라. 78년생 누군가를 떠나 보내야 하는 상황에 처한다. 66년생 생각의 폭을 넓히는 것이 바람직하다. 54년생 투자한 것 이상의 것을 바라지 마라. 42년생 고충이란 느낌에 따라 경중이 달라지는 법. 30년생 재운이 따르지만 금세 사라질지도 모른다.

03년생 작은 이익에는 만족하지 마라. 91년생 직업을 잘못 택하면 불행을 자초한다. 79년생 상처는 시간을 끌면 치료기간이 길어진다. 67년생 편해지고 싶다면 다른 생각하지 마라. 55년생 가슴을 펴고 힘차게 옮기는 것이 중요하다. 43년생 상황에 따라 대처방법을 달리하라. 31년생 목표를 세웠으면 흔들리지 말 것.

04년생 험하고 위험한 일은 삼가라. 92년생 말이란 여기저기 거치면 뜻이 변한다. 80년생 남이 갖지 못한 것 갖추는 것이 정답이다. 68년생 직업에 귀천이 없다는 것 가슴으로 새겨라. 56년생 객관적인 입장에서 일을 처리하면 편하다. 44년생 풍부한 경험을 바탕으로 일을 추진하라. 32년생 능력을 있는 그대로 드러내야 성취할 수 있다.

05년생 금전에 욕심을 부리지 마라. 93년생 승부에 집착하다가 큰 코 다칠 수 있다. 81년생 마음이 떠나면 몸도 자연스럽게 떠나는 법. 69년생 기회가 올 때 잡는 사람이 성공자가 된다. 57년생 빗줄기가 굵어지면 몸을 피하라. 45년생 흉한 일도 자녀가 해결한다. 33년생 새로움을 추구하는 것도 생활의 활력소가 된다.

06년생 오늘은 어려움에서 벗어나게 된다. 94년생 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다. 82년생 문제는 대화로 해결하는 것이 이상적이다. 70년생 어떤 곳을 가든지 걸림돌이 있다. 58년생 방법과 방향이 잘못되면 고생이 많아진다. 46년생 자식 때문에 마음이 무거우면 외출하라. 34년생 잠시 제자리에 멈춰서는 게 상책이다.

95년생 자신의 존재를 주변에게 부각시켜라. 83년생 한가로이 노닐다 크게 놀랄 일이 생긴다. 71년생 주변상황이 어떻게 돌아가는지 인식하라. 59년생 반대하는 사람들에게도 도움을 받는다. 47년생 몸에 좋은 보약도 과하면 독이 된다. 35년생 기분에 좌우되지만 속내를 드러내지 마라.

백운철학원