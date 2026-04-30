HD현대사이트솔루션, 무인굴착기 첫 현장 투입

유럽 건설사 키바그에 인도

HD현대사이트솔루션이 무인 자율 굴착기(사진)를 실제 공사 현장에 투입했다.



HD현대의 건설기계 사업 중간지주사인 HD현대사이트솔루션은 인공지능(AI) 기반 무인 자율화 기업 그라비스 로보틱스와 함께 유럽 건설그룹 키바그의 공사 현장에 무인 자율 굴착기를 인도했다고 29일 밝혔다.



이 장비에는 HD건설기계의 22t(톤)급 중형 굴착기에 HD현대사이트솔루션이 개발한 스마트굴착기 플랫폼과 그라비스의 AI 자율화 기술을 결합한 ‘리얼 엑스’(Real-X) 솔루션이 탑재됐다. 이 굴착기는 스위스 투겐 지역 건설 현장에서 깊이 3m, 폭 12m, 길이 1㎞ 규모 토목 공사를 무인 자율 방식으로 작업하게 된다.



해당 장비는 작업자 피로나 집중력에 영향을 받지 않고 목표에 따라 작업해 사람이 하는 작업 대비 생산성이 평균 20% 정도 높아진다고 회사는 설명했다.