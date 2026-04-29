멕시코, 벌써 ‘월드컵 모드’… 바빠진 韓축구

안방 개최국 이점 살려 조기 명단 확정

홍명보호, 최종 26인 ‘옥석 가리기’ 고심

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 한국과 맞붙는 ‘난적’ 멕시코가 안방 개최국의 이점을 살려 일찌감치 월드컵 모드에 돌입했다. 이에 맞서는 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 대표팀 역시 최종 26인 명단 확정을 위한 마지막 ‘옥석 가리기’에 들어갔다.

지난 25일 리가 MX 클라우수라 과달라하라와 티후아나의 경기에서 공을 다투는 질베르토 모라(왼쪽). AFP연합뉴스

멕시코축구협회는 29일 하비에르 아기레 대표팀 감독이 다음 달 6일(현지시간)부터 시작될 훈련 캠프에 참가할 멕시코 프로리그(리가 MX) 소속 선수 12명을 확정했다고 밝혔다. 통상적인 A매치 소집 기간을 훌쩍 뛰어넘는 장기 캠프를 통해 개최국으로서의 이점을 극대화하겠다는 전략이다.



이번 명단에서 가장 눈길을 끄는 인물은 2008년 10월생인 ‘만 17세 초신성’ 질베르토 모라(티후아나)다. 공격형 미드필더와 윙어를 모두 소화하는 모라는 멕시코 리그 최연소 득점(15세 320일) 기록은 물론, 지난해 7월 골드컵에서 최연소 출전(16세 257일) 및 우승 기록까지 갈아치운 특급 유망주다. 만약 모라가 부상 없이 최종 명단에 승선해 본선 무대를 밟는다면, 1930년 우루과이 대회 당시 마누엘 로사가 세운 멕시코 역대 최연소 기록(18세 88일)을 경신하게 된다.

2026 북중미 월드컵을 앞두고 유럽에서 A매치 2연전을 치른 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 지난 2일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문을 듣고 있다. 연합뉴스

개최국의 파격 행보에 홍명보호의 시계도 덩달아 빨라지고 있다. 대한민국은 이번 월드컵에서 멕시코, 남아프리카공화국, 체코와 함께 A조에 묶였으며, 특히 멕시코와는 조별리그 2차전에서 맞붙는다. 현재 대표팀은 손흥민(로스앤젤레스FC), 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(파리 생제르맹) 등 주축 유럽파가 공수의 뼈대를 이루고 최근 절정의 기량을 과시 중인 배준호(스토크시티)와 양현준(셀틱) 등 ‘젊은 피’들이 경쟁에 가세하며 화력을 더할 것으로 보인다. FIFA 규정에 따른 최종 명단 26인 제출기한은 6월1일이다.