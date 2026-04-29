DL이앤씨, SMR 투자 성과 가시화…엑스에너지 지분가치 6배

DL이앤씨가 투자한 미국 소형모듈원전(SMR) 기업 엑스에너지의 지분 가치가 3년 만에 6배로 증가했다.
29일 DL이앤씨에 따르면 28일(현지시간) 기준 엑스에너지 지분 가치는 약 1720억원이다. DL이앤씨는 2023년 1월 엑스에너지의 시리즈C(사업 확장 단계에 받는 투자)에 약 300억원으로 참여했다. 투자금 대비 지분 가치가 약 6배로 늘어난 셈이다.
엑스에너지는 미국 에너지부의 지원을 받는 4세대 SMR 개발사로, 물 대신 고온 헬륨가스를 활용하는 고온가스로(HTGR) 기술을 보유하고 있다. 엑스에너지는 지난 24일 미국 나스닥 상장 과정에서 수요가 몰리며 희망 공모가 상단을 웃도는 23달러에 공모가를 확정했다.
SMR은 전기 출력 300메가와트(㎿) 이하의 소형 원자로로, 전력 공급과 탄소중립을 동시에 달성할 수 있는 차세대 에너지원이다. 영국 국립원자력연구원은 2035년 글로벌 SMR 시장 규모가 약 5000억달러(약 740조원)에 이를 것으로 전망한 바 있다.
DL이앤씨는 엑스에너지와 협력도 확대하고 있다. 엑스에너지는 2030년 상업운전을 목표로 SMR을 개발하고 있다. DL이앤씨는 약 1000만달러 규모의 표준화 설계 계약을 맡았다.
유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “엑스에너지가 시장에서 높은 가치를 인정받으면서 지분 가치 상승으로 이어지는 선순환 구조가 기대된다”며 “SMR 관련 투자를 확대해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.