이철우 "울릉도를 한국의 싱가포르로", 7대 발전 구상 [6·3의 선택]

이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보는 29일 "울릉도를 대한민국의 싱가포르, 세계인이 찾는 환상의 섬으로 만들겠다"며 울릉 발전 7대 구상을 발표했다.

이 후보는 이날 울릉도를 찾아 "울릉도를 하늘길과 바닷길, 에너지와 미래기술로 연결해 세계인이 찾아오는 전략섬으로 만들어야 한다"며 "울릉공항과 사동항이 연결되고 생활 물류와 응급의료 체계가 보강되면 울릉도는 대한민국 대표 미래섬 모델이 될 수 있다"고 밝혔다.

이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보는 29일 "울릉도를 대한민국의 싱가포르, 세계인이 찾는 환상의 섬으로 만들겠다"며 울릉 발전 7대 구상을 발표한 뒤 파이팅을 외치고 있다. 이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보 캠프 제공

울릉도의 미래 모델로 '싱가포르형 특별섬'을 제시하고 과감한 지원과 규제특례, 울릉공항·사동항 연계 교통망, 생활물류비 절감, 수산업 구조 전환, 글로벌 교육, 청정에너지, 체류형 관광, 의료·안전·생활 인프라를 결합해 대한민국 대표 특별섬으로 만들겠다고 약속했다.

이와 함께 울릉소방서 조기 신축 및 응급의료·안전 인프라 강화, 한동대·난양공대 연계 글로벌 교육섬 조성, 고로쇠·해양심층수 등 물 산업 및 청정에너지 산업 육성, 오징어 중심 수산업의 구조 전환과 어업인 소득향상, 울릉군민 배편 부담 및 생활물류비 완화, 선상크루즈형 숙박과 독도관광 등을 결합한 체류형 관광구축 등을 공약했다.

이 후보는 "대구·경북 행정통합 추진과 연계해 울릉군민이 일반 대중교통비 수준으로 배를 이용할 수 있는 방안을 마련하고, 어르신에게는 무료 또는 대폭 할인하는 방안을 추진하겠다"며 "포항∼울릉 항로의 공공성을 강화하고 생활 물류와 생필품 운송비 지원도 확대해 울릉군민의 생활비 부담을 대폭 낮추겠다"고 밝혔다.

한편 이 후보는 지난 28일부터 2박 3일간의 일정으로 울릉을 방문해 현장 목소리를 청취하고 있다.