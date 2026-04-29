현대엔지니어링, 美 태양광 PF 성사…사업 본격화

현대엔지니어링이 미국 태양광 발전사업을 위해 4600억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달에 성공했다.

현대엔지니어링은 29일 한국산업은행 등 4개 금융기관과 약 3억1000만달러(약 4600억원) 규모의 PF 금융약정을 체결했다고 밝혔다. 이번 약정에는 크레디아그리콜 CIB, OCBC은행, 지멘스파이낸셜서비스 등이 참여했다.

힐스보로 태양광 발전소 위치. 현대엔지니어링 제공

조달된 자금은 미국 텍사스주 힐 카운티에 조성되는 ‘힐스보로 태양광 발전소’ 사업에 투입된다. 해당 사업은 발전용량 200MW(메가와트) 규모로, 2027년 상업운전을 목표로 하고 있다. 완공 시 연간 약 476GWh(기가와트시)의 전력을 생산해 약 4만6000가구에 공급할 수 있는 수준이다.

국내 건설사가 사업권 확보부터 인허가, 전력판매계약(PPA), 금융 조달까지 전 과정을 주도하는 투자개발형 사업이라는 점에서 의미가 있다는 게 현대엔지니어링 측의 설명이다.

현대엔지니어링 관계자는 “북미 재생에너지 사업 진출을 본격화하는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 시장에서 사업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.