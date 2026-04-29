서울 ‘낮 최고 23도’ 일교차 커…남부 중심 약한 비 [내일날씨]

아침 최저 5~13도, 낮 최고 17~23도

미세먼지 농도 전 권역 '좋음'~'보통'

목요일인 30일은 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어지는 가운데, 중부지방은 대체로 흐리거나 구름이 끼겠다. 남부지방에는 밤부터 비가 내리는 곳이 있겠다.

서울 종로구 청계천을 찾은 시민들이 가벼운 산들바람을 맞으며 따뜻한 날씨를 즐기고 있다. 뉴시스

29일 기상청에 따르면 30일 아침 최저기온은 5~13도, 낮 최고기온은 17~23도로 예년과 비슷한 수준을 보이겠다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 벌어지겠다.

중부지방은 대체로 맑겠고, 남부지방은 오후부터 구름이 많아지겠다. 밤에는 경상권 동부를 중심으로 흐려지겠다. 제주도는 대체로 흐리다가 오전부터 구름이 많아질 것으로 관측된다.

예상 강수량은 제주도 5~10㎜, 충북 남부 5㎜ 안팎, 전북 동부·전남 동부 5㎜ 안팎, 부산·울산·경남·대구·경북 5~10㎜, 울릉도·독도 5~20㎜다.

당분간 기온은 평년(최저 7~12도, 최고 19~23도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

아침 최저기온은 5~13도, 낮 최고기온은 17~23도가 되겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 9도, 인천 9도, 수원 8도, 춘천 6도, 강릉 10도, 청주 9도, 대전 9도, 전주 9도, 광주 10도, 대구 11도, 부산 13도, 제주 10도다.

낮 기온은 서울 23도, 인천 21도, 수원 22도, 춘천 22도, 강릉 19도, 청주 22도, 대전 22도, 전주 21도, 광주 20도, 대구 21도, 부산 18도, 제주 16도다.

미세먼지는 전 권역에서 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다.