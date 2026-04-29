韓·美 이상기류 속 북미라인 물갈이 수순

외교부, 주미대사관 공사급 교체

본부 북미국장도 새로 임명 예정

대북 정보 공유 제한, 쿠팡을 둘러싼 갈등, 안보 분야 협의 지연 등 한·미 간 이상기류가 이어지는 가운데 외교부가 북미 라인 일선에 대한 전면 교체에 나선다. 29일 외교가에 따르면 외교부는 주미국대사관의 공사급 가운데 경제공사와 공공외교공사를 교체할 방침이다. 신임 경제공사로는 김선영 양자경제국장, 공공외교공사로는 윤주석 영사안전국장이 임명돼 다음달 중 부임할 예정인 것으로 전해졌다. 공석인 정무공사 자리에도 조만간 신규 인원이 임명될 것으로 보인다고 외교 소식통이 전했다. 미국을 담당하는 외교부 본부 북미국장도 교체될 예정이다.

외교부. 뉴시스

주미대사관에서 대사 아래 ‘넘버 2∼4’에 해당하는 공사 자리가 일거에 교체 또는 신규 임명되는 경우가 과거에 없지는 않았지만 이례적인 건 분명하다. 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 관련 구성시 언급과 이에 따른 미국의 관련 정보 공유 제한, 쿠팡의 전방위적 로비로 인한 안보 분야 협의 영향 등으로 한·미 갈등이 수면 위로 부상한 현재 상황을 감안한 인사로 보인다. 다만 이번 인사에 포함된 보직자 중에는 지난 정부에서 임명됐다가 계엄 등 여파로 통상적인 근무 연한을 훌쩍 넘긴 사례도 있어 지연됐던 인사가 뒤늦게 이뤄진 것이라는 분석도 있다. 외교부 당국자는 “상당 기간 근무한 인원들이 인사 대상에 포함됐고, 자연스러운 인사 주기에 맞춰 바뀌는 것”이라고 말했다.