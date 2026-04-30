조카 집단폭행한 가해자 신상 SNS에 올린 삼촌, 경찰 수사받는다

중학생 조카가 또래에게 집단으로 폭행당했다며 가해 학생의 신상을 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 삼촌이 경찰 수사를 받게 됐다.

청주 흥덕경찰서는 아동복지법 위반과 명예훼손, 협박 혐의로 30대 남성 A씨를 수사 중이라고 29일 밝혔다. 이는 앞서 경찰이 한 학생 모친의 고소를 접수한 데 따른 것인데, 이 학생을 비롯한 또래 4명은 이달 5일 충북 청주시 무심천 벚꽃축제 현장에서 A씨 조카를 폭행한 것으로 전해졌다.

조카를 집단폭행한 학생들의 신상과 사과 영상을 SNS에 공개한 삼촌이 아동복지법 위반·명예훼손·협박 혐의로 경찰 수사를 받게 됐다. 연합뉴스

A씨는 중학생 조카를 축제 현장에서 집단으로 폭행한 또래 가해 학생 4명 중 2명의 신상정보를 본인 SNS 계정에 게시한 것으로 조사됐다. A씨는 이들에게 직접 사과를 받아낸 뒤 해당 장면이 담긴 동영상도 함께 게시했다. 고소장을 제출한 학생의 모친은 경찰 조사에서 “A씨가 딸을 불러 내 ‘사과하지 않으면 성인이 될 때까지 신상정보를 유포하겠다’고 협박한 뒤 영상을 강제로 촬영했다”고 주장한 것으로 알려졌다.

가해 청소년 4명은 벚꽃축제 현장에서 평소 앙심을 품고 있던 A씨 조카를 우연히 마주치자 집단폭행해 전치 10일의 상처를 입힌 것으로 파악됐다. 이들은 폭력행위처벌법상 공동폭행 혐의로 입건된 상태다.