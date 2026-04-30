트럼프 "UFO 관련된 많은 것 공개 예정…매우 흥미로울 것"

"신뢰할 만한 사람들, 내게 '믿지 못할 것들 봤다'고 해"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미확인비행물체(UFO)와 관련한 흥미로운 자료들을 조만간 다수 공개하겠다고 29일(현지시간) 거듭 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 워싱턴 DC의 백악관으로 유인 달 탐사선 '아르테미스 2호'에 탑승했던 우주비행사들을 초청한 자리에서 UFO 관련 파일 공개에 대한 기자들의 질문에 이같이 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 워싱턴 DC 백악관 대통령 집무실에서 아르테미스 2세 우주 비행사(왼쪽부터 오른쪽까지) 빅터 글로버, 크리스티나 코크, 리드 와이즈먼, 제레미 한센을 환영하면서 연설하고 있다. AFP 연합뉴스

트럼프 대통령은 "가까운 미래에 가능한 많이 (UFO 관련 파일을) 공개할 예정"이라며 "사람들에게 매우 흥미로울 것"이라고 예고했다.



트럼프 대통령은 "그것은 오랫동안 사람들의 마음에 있었다"며 "사람들은 UFO에 대해서, 그리고 UFO나 관련 물질에 대한 어떤 것이든 알고 싶어 한다"고 말했다.



그는 "주로 첫 번째 임기 동안 많은 사람을 인터뷰했고, (우주선) 조종사들도 몇몇 인터뷰했다. 매우 신뢰할 만한 사람들"이라며 "그들은 '당신이 믿지 못할 것들을 봤다'고 말했다"고 전했다.



트럼프 대통령은 지난 17일에도 애리조나주에서 열린 보수성향 단체 '터닝포인트 USA' 행사에서 UFO와 관련해 "매우 흥미로운 문서들을 많이 찾았다"며 이들 자료를 공개하겠다고 밝힌 바 있다.



그는 "조만간 첫 공개가 시작되면 여러분들이 직접 그 현상이 사실인지 여부를 확인할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

29일 도널드 트럼프 미국 대통령이 아르테미스 2호의 우주조정사들을 백악관으로 초청한 자리에 우주선 모형이 놓여 있다. AP 연합뉴스

앞서 트럼프 대통령은 지난 2월 연방정부에 UFO와 외계생명체, 미확인 이상현상(UAP)과 관련한 정부 문서를 확인해서 공개하라고 지시했다.



이 같은 지시는 지난 2월 "외계인이 실재한다"는 버락 오바마 전 대통령의 팟캐스트 인터뷰 발언 직후에 이뤄졌다.



오바마 전 대통령은 이 발언으로 논란이 일자 "우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다"고 해명했지만, 트럼프 전 대통령은 "기밀을 누설했다"고 비난했다.



행사에 배석한 재러드 아이잭먼 미 항공우주국(NASA·나사) 국장은 현재 워싱턴에 있는 나사 본부를 텍사스나 오하이오 등 다른 주(州)로 옮길 계획이 있느냐는 질문에 부정적으로 답했다.



아이잭먼 국장은 "우리는 전국에 10개의 센터가 있다"며 "워싱턴에 있는 게 모든 이해관계자와 상호 작용할 기회를 주고, 국가를 위해 올바른 결정을 내리도록 보장한다"고 말했다.

<연합>