서인영 “신혼집 소파 2500만원…거기 돈 다 써”

유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 과거 결혼 당시 2500만원짜리 소파를 구매했다고 밝혔다.

29일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '집에서 하루종일 된장찌개 끓이고 김밥마는 서인영 최초공개(-10kg 다이어트 김밥)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 공개된 영상에서 제작진은 "집 공개 영상에 댓글이 2만개 넘게 달렸다"고 했다. 이에 서인영은 "눈물이 났다. 너무 감사해서 밤 새서 끝까지 읽었다"며 고마움을 전했다.

서인영은 댓글에 답하는 시간을 가졌다. 소파 구매처를 묻는 말에 그는 "곤지암 가구 할인 매장에서 샀다. 500만원이었는데 300만원 주고 샀다. 완전 싸지는 않다"고 답했다.

그러면서 "솔직히 첫 번째 결혼했을 때 2500만원짜리 소파를 샀다"고 말해 제작진을 놀라게 했다.

제작진은 "거기에 돈 다 썼구먼"이라고 말했고, 서인영은 "맞다"며 고개를 끄덕였다. 이와 함께 '돈 많이 들었던 첫 번째 결혼'이라는 자막이 삽입돼 웃음을 안겼다.

한편 서인영은 결혼 7개월 만인 2023년 9월 이혼을 알렸다. 그는 "한 2년 됐다. 좀 마음고생은 있었지만 오래 살진 않았다. 정은 많이 없다"며 이혼 후 심경을 전하기도 했다.