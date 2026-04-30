김부겸·추경호 지지율 혼전, 판세 안갯속…조사별 결과 엇갈려

매일신문 지지후보 조사, 김 42.6% vs 추 46.1%…오차범위 내 접전

TBC 지지도 조사에선 김 47.5% vs 추 39.8%…7.7%p 격차 김 우세

(대구=연합뉴스) 김현태 기자 = 더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보(왼쪽 사진)가 27일 오전 대구 달서구 선거사무소에서 열린 세 번째 공약 발표 회견에서 참석자들과 인사하고 있다. 같은 날 국민의힘 추경호 대구시장 예비후보가 대구 남구 대명동 충혼탑을 참배하기에 앞서 기초단체장 예비후보들과 인사하고 있다. 2026.4.27 mtkht@yna.co.kr

오는 6월 대구시장 선거 대진표가 확정된 이후 실시된 여론조사에서 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 접전을 벌이거나 우열이 엇갈리는 결과가 나타났다.



조사마다 결과가 다르게 나타나면서 선거 초반 판세가 혼전을 보이고 있다.



앞서 대진표 확정 전 이뤄진 각종 언론사 여론조사에서 두 후보가 오차범위 밖에서 큰 격차를 보인 것과 비교하면 양자 간 경쟁이 치열해지는 양상이다.



30일 매일신문에 따르면 한길리서치에 의뢰해 지난 27∼28일 대구에 사는 만 18세 이상 남녀 1천4명을 대상으로 대구시장 지지 후보를 묻는 여론조사(95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.1%포인트)를 한 결과 김 후보가 42.6%, 추 후보가 46.1%로 나타나 오차범위 내 접전 양상을 보였다.



이밖에 개혁신당 이수찬 후보가 2.3%의 지지를 얻었고, '없다'가 4.5%, '잘 모름'이 3.6%였다.



지역별로 보면 김 후보는 동구·수성구에서 46.5%, 추 후보는 중구·남구에서 53.2%의 높은 지지율을 보였다.



연령대별로는 김 후보는 40대에서 54.8%, 추 후보는 70대 이상에서 72.8%의 지지율을 나타냈다.



정당 지지율은 국민의힘 48.4%, 더불어민주당 31.3%, 개혁신당 3.3%, 조국혁신당 2.3% 분포를 보였다.



같은 기간 TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구에 사는 만 18세 이상 남녀 1천8명을 대상으로 대구시장 후보 지지도 조사를 한 결과에서는 김 후보 47.5%, 추 후보 39.8%로 김 후보가 7.7%포인트 격차로 오차범위 밖에서 우세를 보였다.



연령대별로는 김 후보는 30대와 40대, 50대에서 지지를 많이 받았고 추 후보는 60대와 70세 이상에서 지지도가 두드러졌다.



개인 지지와 무관하게 당선 가능성을 조사한 결과 김 후보 48.3%, 추 후보 42.1%로 6.2%포인트 차이를 보여 지지도 조사 격차보다 좁게 나왔다.



정당 지지도는 국민의힘 42.4%, 민주당 36.3% 격차는 6.1%포인트로 오차범위 내에서 민주당이 국민의힘을 추격하는 것으로 나타났다.



두 여론조사 모두 가상번호를 활용한 자동전화응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

<연합>