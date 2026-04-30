삼성전자 1분기 반도체사업부 영업이익 53조원

삼성전자가 올해 1분기 역대 최대 분기 매출과 영업이익을 달성한 가운데, 반도체 부문에서만 53조원을 벌어들인 것으로 나타났다.

삼성전자 서초사옥 모습. 뉴시스

삼성전자는 30일 매출 133조9000억원, 영업이익 57조2000억원의 확정실적을 발표했다. 매출은 전분기 대비 43%, 영업이익은 185% 증가했다. 삼성전자는 반도체만으로 53조원에 달하는 영업이익을 벌어들였다. 반도체사업을 담당하는 DS부문은 매출81조7000억원, 영업이익 53조7000억원을 기록했다.

반도체 1등 공신은 메모리 사업이다. 인공지능(AI) 열풍으로 인한 수요급등에 메모리 반도체는 사실상 품귀를 겪고 있다. 삼성전자는 “시장 가격 상승 효과, AI용 고부가가치 제품 수요에 적극 대응해 역대 최대 분기 실적을 달성했다”고 밝혔다.

또한, 업계 최초로 HBM4와 차세대 저전력 메모리 모듈 소캠2를 동시 양산하고 판매를 시작했다.

회사의 또 다른 축인 스마트폰 사업도 좋은 흐름을 보였다. 신작 갤럭시S26의 흥행이 영향을 미쳤다. 스마트폰 사업을 맡는 MX사업부는 1분기 매출 52조7000억원, 영업이익 3조원을 거뒀다.