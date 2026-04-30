한은 "미국 통화정책 경로 불확실성 더욱 높아졌다"

"중동 전쟁 장기화 우려…필요시 적기 대응"

유상대 한국은행 부총재는 30일 "차기 미국 연방준비제도(Fed) 의장 취임 이후 미국 통화정책 경로의 불확실성이 더욱 높아진 것으로 평가된다"고 말했다.

유상대 한국은행 부총재. 연합뉴스

유 부총재는 이날 오전 한은에서 '시장상황 점검회의'를 열어 "간밤 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준 내부 의견이 상당 폭 나뉘고 유가 상승에 따른 인플레이션이 강조됐다"며 이같이 말했다.



그는 "중동 전쟁도 미국과 이란의 협상 난항 등으로 장기화 우려가 커졌다"며 "경계감을 갖고 대내외 리스크 요인의 전개 양상과 이에 따른 금융·경제 영향을 면밀히 점검하고 필요시 적기 대응할 것"이라고 밝혔다.



연준은 28∼29일(현지 시각) 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리 목표 범위를 연 3.50∼3.75%로 유지했다. 이번 결정에는 4명이 금리 동결에 반대하는 소수 의견을 냈다. 공식 반대 의견이 4명이나 나온 것은 1992년 10월 이후 약 34년 만이었다.



제롬 파월 연준 의장은 이번 회의를 끝으로 임기를 마쳤다. 미연방 상원 은행위원회는 케빈 워시 연준 의장 후보 인준안을 의결했다.

<연합>