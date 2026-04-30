전남도, 로봇 앵커기업과 ‘산업현장형 생태계’ 구축 나선다

전남도가 국내 로봇 앵커기업과 손잡고 산업현장 중심의 로봇산업 생태계 구축에 본격 나섰다.

전남도는 29일 도청 서재필실에서 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카, 클로봇, 시즐 등 5개 기업과 ‘지능형 로봇산업 육성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

전남도-로봇앵커기업 업무협약식. 전남도 제공

협약식에는 강위원 전남도 경제부지사와 기업 대표들이 참석해 전남을 로봇산업 거점으로 육성하기 위한 협력 의지를 확인했다.

이번 협약은 전남의 넓은 산업부지와 풍부한 전력·용수 등 인프라를 기반으로 조선·에너지·농수산 등 주력산업에 로봇기술을 접목해 생산성과 안전성을 높이기 위한 것이다. 전남은 다양한 제조업 기반을 갖춘 만큼 피지컬 AI 기반 로봇기술 실증과 확산에 적합한 지역으로 평가받고 있다.

전남도와 참여 기업들은 기술개발부터 실증, 사업화, 인력 양성까지 전 과정을 아우르는 전주기 협력체계를 구축하고, 지능형 로봇 분야 국책사업 공동 기획과 산업현장 적용 확대에도 협력할 계획이다.

전남도는 향후 산업현장 로봇 실증사업 확대를 시작으로 유망 기업 유치와 특화 클러스터 조성, AI·데이터 기반 로봇산업 고도화를 단계적으로 추진할 방침이다. 이를 통해 제조업 생산성 향상과 산업재해 예방, 지역 산업구조 고도화까지 이끌겠다는 구상이다.

강위원 경제부지사는 “로봇산업은 인공지능이 현실에서 구현되는 핵심 분야”라며 “이번 협약을 계기로 전남을 산업현장 중심의 로봇 활용 거점으로 도약시키겠다”고 말했다.