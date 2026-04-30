중동사태에도 3월 생산·소비·투자↑…반도체는 기저효과로 -8.1%

3월 전산업생산과 소비, 투자가 일제히 증가하며 6개월 만의 ‘트리플 증가세’를 기록했다. 다만 반도체는 기저효과의 영향으로 감소세를 보였고, 석유정제도 중동사태의 영향을 받으며 마이너스를 나타냈다.

국가데이터처가 30일 발표한 ‘3월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산지수는 118.3(2020년=100)으로 전월보다 0.3% 증가했다. 전산업생산은 올들어 1월(-0.8%) 감소했다가, 2월(2.1%)부터 두달째 증가흐름을 보이고 있다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

광공업 생산은 0.3% 증가했다. 제조업(0.3%)에서 자동차(7.8%), 기타운송장비(12.3%), 기계장비(4.6%)가 늘었지만, 반도체(-8.1%)와 기계·장비수리(-12.4%)에서 감소했다.

반도체는 지난 2월 28.2% 증가하며 지수가 역대 최고치를 기록했는데, 그 기저효과로 3월에는 감소했다. 이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “반도체 생산은 전월 큰 폭 증가에 따른 기저효과 영향으로 감소한 측면이 있다”며 “업황 자체는 양호하고 가격도 상승 흐름을 보이고 있다”고 분석했다.

석유정제(-6.3%)는 중동사태의 영향이 반영되며 감소세를 보였다. 이 심의관은 “석유정제업은 가동률도 감소했는데, 원유 수급 불안에 시설 정비보수, 정부 정책 영향이 복합적으로 나타났다”며 “고무플라스틱은 생산이 3.8% 늘고 재고는 4.4% 감소했는데, 전쟁 발생에 따른 수요 증가의 영향”이라고 분석했다.

내수 지표도 플러스 흐름을 보였다. 서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 1.4% 증가했다. 주식시장 호조에 힘입어 금융·보험(4.6%)이 늘어난 영향이 주효했다. 중동사태로 해운 운임이 상승하며 운수·창고(3.9%)가 늘었고, 원자재 가격 상승으로 재활용 가격이 오르며 수도·하수·폐기물 처리업(3.0%)도 증가했다.

상품 소비를 뜻하는 소매판매액지수는 1.8% 늘었다. 휴대전화 신제품 출시로 통신기기(30.1%) 등 수치가 개선되면서 내구재(9.8%) 판매가 증가했다. 관광객 증가에 따른 면세점 가방·화장품 등 판매 개선으로 준내구재(0.3%)도 증가했다.

설비투자는 전월보다 1.5% 증가했다. 이미 계약된 항공기 도입에 따라 기타운송장비 등 운송장비(5.2%)에서 투자가 크게 늘어난 영향이다.

건설업체의 국내 시공 실적을 보여주는 건설기성(불변)은 7.3% 감소했는데, 데이터처는 전월(13.0%)의 기저효과로 분석했다.

현재 경기 상황을 나타내는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.5포인트 상승했다. 향후 경기 국면을 예고해 주는 선행종합지수 순환변동치는 0.7포인트 올랐다.

데이터처는 중동사태의 영향이 아직은 초기 단계인 것으로 평가했다. 이 심의관은 “3월은 전체적으로 지표가 한정돼 4∼5월에 직접적으로 영향이 나타날 것으로 보인다”며 “장기적인 시계열 누적과 이후 전이 형태를 지켜봐야 한다”고 전망했다.