軍, 트럼프 주독미군 감축 언급에 "주한미군 감축논의 전혀없어"

"안정적 주둔·연합방위태세 강화 앞으로도 긴밀 협의"

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국방부는 도널드 트럼프 미국 대통령이 독일 주둔 미군 감축을 검토하고 있다고 언급한 것과 관련해 30일 "한미 간 주한미군 감축에 대한 논의는 전혀 없다"고 밝혔다.



국방부 당국자는 이날 연합뉴스에 이같이 밝히고 "주한미군의 주요 임무는 우리 군과 함께 굳건한 연합방위태세를 갖춰 북한의 침략과 도발을 억제 및 대응하는 것"이라고 강조했다.



이어 "앞으로도 주한미군의 안정적 주둔과 연합방위태세 강화를 위해 한미간 긴밀히 협의해 나갈 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 29일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다"면서 "조만간 결정이 내려질 것"이라고 밝혔다.



유럽의 '안보 무임승차'에 불만을 가진 트럼프 행정부가 유럽 주둔 미군을 감축할 것이라는 관측은 꾸준히 나왔지만, 트럼프 대통령이 직접 주독미군을 구체적으로 거론하며 감축을 언급한 것은 사실상 처음으로 보인다.



특히 주독미군 감축이 이란 전쟁에서 독일이 적극 협조하지 않은 데 따른 보복성 조치 성격으로 드러나면 주한미군에 대한 우려도 제기될 수 있다.



트럼프 대통령은 미군이 대북 방어에 기여하고 있는데 한국은 이란 전쟁에서 미국을 돕지 않았다고 공개적으로 불만을 표시한 적이 있기 때문이다.



그러나 유럽 주둔 미군과 주한미군은 상황이 다르다는 시각도 있다. 지난해 12월 발효된 2026회계연도 국방수권법(NDAA)에 주한미군을 2만8천500명 미만으로 감축하는 데 예산을 사용하지 못하게 하는 조항이 포함되는 등 주한미군의 갑작스러운 감축을 견제하는 제도적 장치가 이미 있다는 점에서다.



다만 트럼프 정부가 대중국 견제 활용을 위해 주한미군의 군사적 역량 배치 조정 등에 나설 가능성은 향후에도 배제할 수 없다는 관측이다.



제이비어 브런슨 주한미군사령관은 최근 하원 청문회에서 "한반도는 미국 본토를 방어하고 역내에서 미국의 이익을 증진하는 데 핵심적인 전략적 요충지"라며 "한국에 주둔한 우리 군은 급변하는 전략적 과제에 대응코자 현대화를 추진 중이며, 이는 제가 병력 숫자보다 역량에 초점을 맞추는 이유"라고 말했다.

<연합>