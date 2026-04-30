與천준호 "조작기소 특검법 신속 발의…尹정치검찰 죗값 치를것"

"尹, 표적 정하면 檢·감사원 동시 움직여…국가폭력 범죄 일벌백계"

더불어민주당 천준호 원내대표 직무대행은 30일 쌍방울 대북 송금 사건, 대장동 사건 등과 관련해 "민주당은 조작 기소 특검(특별검사) 법안을 신속하게 발의하겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 원내대표 직무대행이 30일 국회에서 열린 정책조정회의에서 정치권에서 추진중인 개헌과 관련해 당론으로 개헌을 반대하고 있는 국민의힘을 비판하는 발언을 하고 있다. 연합뉴스

천 직무대행은 자당 주도의 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특위'의 활동이 종료되는 이날 정책조정회의에서 "국정조사에서 밝혀진 정치검찰의 범죄는 특검 수사를 통해 끝까지 파헤쳐야 한다"며 이같이 강조했다.



그는 "윤석열이 권력 기관을 총동원해 벌인 조작 기소 사건의 구조는 하나같이 똑같다"며 "윤석열이 표적을 정하면 정치검찰과 감사원이 동시에 움직였다"고 지적했다.



이어 "강압수사와 진술 조작, 상상 초월 과잉 감사로 조작 기소를 했다"며 "녹취록 조작이나 허위공문서 작성은 물론 인권유린도 서슴지 않았다"고 덧붙였다.



그러면서 "반드시 일벌백계해야 할 정치검찰의 국가폭력 범죄로 볼 수밖에 없다"며 "윤석열 정치검찰은 공권력을 사유화해 법치와 인권을 유린한 죗값을 반드시 치르게 될 것"이라고 말했다.

<연합>