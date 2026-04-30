"단체모임 많은 가정의달, 살모넬라감염증 등 주의하세요"

질병청, 여름철 수인성·식품매개감염병 대비 비상방역체계 가동

질병관리청은 수인성·식품매개감염병 발생 가능성이 높은 5월부터 9월까지 5개월간 하절기 비상방역체계를 운영한다고 30일 밝혔다.



질병청은 전국 시도, 시군구 보건소와 함께 수인성·식품매개감염병 집단발생 시 신속한 보고와 역학조사 등 대응을 위한 비상근무를 실시하고 24시간 업무체계를 유지할 예정이다.

기사와 관련이 없는 자료사진. 연합뉴스

수인성·식품매개감염병은 2·3급 감염병 가운데 콜레라·장티푸스·파라티푸스·세균성 이질·장출혈성대장균감염증 등과 4급인 살모넬라감염증·장염비브리오균감염증·캄필로박터균감염증 등이다.



기온이 높아지면 병원성 미생물 증식이 활발해지면서 수인성·식품매개감염병 발생이 늘어날 수 있는데 특히 가정의 달인 5월에는 단체모임과 국내·외 여행이 늘어남에 따라 집단발생이 증가할 수 있다고 질병청은 설명했다.



2025년 수인성·식품매개감염병 집단발생 건수는 625건으로 지난 4년(2021∼2024년) 평균(525건) 대비 19.1% 많았다. 사례 수는 총 1만3천935명으로 지난 4년 평균(1만46명)과 비교해 38.7% 증가한 것으로 나타났다.

수인성·식품매개감염병 예방수칙. 질병관리청 제공

특히 집단발생을 시기별로 보면 하절기(5∼9월)에는 '세균성' 수인성·식품매개감염병의 발생이 늘어나는데 이 가운데 살모넬라균(38.2%)과 병원성대장균(11.8%)에 의한 감염병 비율이 높았다.



임승관 질병청장은 "2인 이상 설사·구토 등 장관감염 증상 환자가 발생하면 가까운 보건소에 즉시 신고해 달라"며 "수인성·식품매개감염병 예방을 위해서는 안전한 물과 음식물 섭취, 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 등 기본적인 예방수칙 준수해달라"고 당부했다.

<연합>