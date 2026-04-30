이종혁 "BTS 뷔 아버지와 동네 절친…노래방·당구장 가는 사이"

배우 이종혁이 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔의 아버지와의 특별한 인연을 공개했다.

29일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 배우 이종혁, 유선, 가수 전소미, 이대휘가 게스트로 출연했다.

배우 이종혁(왼쪽). MBC 제공

이날 김국진은 이종혁에게 "첫째 탁수의 라이벌이자 모델이 BTS 뷔라던데"라고 물었다.

이종혁은 "뷔 아버지와 같은 동네에 살았다. 맥주도 마시고 당구도 치는 사이"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "노래방도 같이 가는데 '형님 오늘 뭐 부를까요?' 하면 '오늘은 조용필로 가자'고 하신다. 그러면 조용필 노래만 30곡을 부른다"고 말해 웃음을 안겼다.

이러한 인연은 아들 탁수에게도 영향을 미쳤다.

이종혁은 "뷔 아버지와 친하게 지내다 보니까 탁수가 '나도 어떻게 될지 모른다. 부러워하지 말라'고 하더라. 그런 마음을 먹고 있다는 게 좋더라. 프로필에 '효도하겠습니다'라고 써놨다"고 밝혔다.

탁수 또한 스타쉽엔터테인먼트에서 아이돌 제안을 받기도 했다고. 이종혁은 "일산 살다 보니까 강남 왔다 갔다 하기 너무 힘들고 주말에도 연습을 해야 해서 학업을 하기 힘들더라"며 학업 때문에 연습생 생활을 계속 이어가지 못했다고 밝혔다.

<뉴시스>