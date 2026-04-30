부산의 봄, ‘향기’를 입는다...부산 브랜드숍, 오감 체험형 팝업스토어 운영

부산시가 ‘향기’라는 감각적 요소를 활용한 팝업스토어를 통해 부산 브랜드숍의 체류형 콘텐츠를 확대하고, 체험과 소비가 결합된 도시브랜드 알리기에 나선다.

30일 부산시에 따르면 다음달 1일부터 6월말까지 부산 중구 광복동 부산 브랜드숍에서 부산의 감성을 담은 향기 제품을 체험하고, 구매할 수 있는 ‘스윗솔루션 향수 팝업스토어’를 운영한다.

부산시가 5월 1일부터 6월 말까지 부산 중구 광복동 부산 브랜드숍에서 운영하는 ‘스윗솔루션 향수 팝업스토어’ 구성(안). 부산시 제공

부산디자인진흥원과 공동으로 운영하는 이번 팝업스토어는 부산지역 향수 전문업체 스윗솔루션과 협업을 통해 ‘도시의 향기: 향으로 부산을 입다’라는 주제로, 향을 통해 도시를 경험하는 새로운 콘텐츠를 선보인다.

특히 광안대교와 해운대 야경 등 부산을 대표하는 이미지를 반영한 향수와 부산에서 활동하는 지역 작가들의 작품을 함께 전시하는 미니 갤러리형 공간을 마련해 부산만의 도시 매력을 감각적으로 전달한다.

팝업스토어 내 ‘굿즈 존’에서는 16가지 성향별로 구성한 성격 유형 검사(MBTI) 향수와 이너퍼퓸(속옷 전용 향수) 오라베일, 우주 감성을 담은 글리터 제품 반짝이 향수 등을 한자리에서 만나볼 수 있다. 특히 방문객이 직접 향을 제작할 수 있는 체험 프로그램도 운영된다. 나만의 향수 만들기를 통해 단일 향부터 MBTI 맞춤 향수까지 다양한 구성을 체험 특가로 제공하며, 현장에서 제작한 향수를 전용 유리병에 담아 가져갈 수 있다.

또 사회관계망서비스(SNS) 참여 이벤트를 통해 인증 사진을 게시하면 ‘종이 방향제’를 증정하고, 주간 우수 콘텐츠 선정자에게 ‘향수 샘플 키트’를 추가로 제공할 예정이다.

향기라는 감각적 요소를 활용한 이번 콘텐츠는 MZ세대(1980년~2010년 출생자)부터 고령층에 이르기까지 다양한 방문객 층의 관심을 유도하고, 부산 도시브랜드에 대한 친밀도를 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

시는 이번 팝업스토어를 통해 부산 브랜드숍의 체류형 콘텐츠를 확대하고, 체험과 소비가 결합된 도시브랜드 홍보를 강화할 계획이다. 또 부산 브랜드숍을 중심으로 체험형 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 도시브랜드를 확산하는 거점 공간으로 발전시켜 나갈 방침이다.