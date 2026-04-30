HUG, 감정평가 ‘추천제’ 도입…기존 직접 선정 방식과 병행

주택도시보증공사(HUG)가 감정평가의 공정성과 신뢰도를 높이기 위한 ‘감정평가기관 추천제’를 도입한다. HUG가 직접 감정평가기관을 선정해 의뢰하는 기존 방식과 병행 운영된다는 계획이다.

주택도시보증공사(HUG). 연합뉴스

HUG는 30일 한국감정평가사협회와 협력해 ‘감정평가기관 추천제’를 시행한다고 밝혔다. 이번 제도는 감정평가 과정에서 기관 선정의 공정성을 높이고, 평가 결과에 대한 신뢰도를 제고하기 위한 개선 조치라고 HUG는 설명했다.

추천제는 협회가 평가 대상 물건의 위치와 특성 등을 고려해 감정평가기관을 선정하는 방식이다. 기존에는 HUG가 평가기관을 직접 지정해 의뢰했지만, 앞으로는 사업장별로 기존 방식(5개 기관)과 추천제 방식(16개 기관) 중 하나를 선택해 감정평가를 진행할 수 있다.

특히 추천제 방식으로 진행된 감정평가 결과는 협회의 심사를 거치도록 했다. 이 제도는 중앙토지수용위원회의 재결평가나 한국토지주택공사(LH)의 신축매입약정 사업 등 공공평가 분야에서도 활용되고 있다.

HUG 관계자는 “추천제 병행 운영을 통해 감정평가 업무의 전문성과 공신력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다”며 “투명한 보증심사 체계를 구축해 서민 주거 안정을 위한 보증 신뢰도를 높이겠다”고 밝혔다.