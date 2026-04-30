김경수, 2호 공약 '의료사각지대 없는 경남'…의료대전환 약속

10분내 응급처치·30분내 필수의료·60분내 상급의료 '1·3·6 골든타임' 구축

김경수 더불어민주당 경남지사 후보는 30일 도청에서 기자회견을 열어 '의료사각지대 없는 경남'을 목표로 6·3 지방선거 경남대전환 2호 공약을 발표했다.



김 후보는 10분 내 응급처치를 받을 수 있는 기초안전망, 30분 내 진료가 가능한 필수의료망, 60분 내 상급 의료 서비스를 받을 수 있는 중증 의료망(1·3·6 골든타임)을 구축해 도민이 경남 어디에 살든 10분·30분·60분 안에 치료받을 수 있는 의료대전환을 이뤄내겠다고 공약했다.

김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 30일 오전 도청 프레스센터에서 ‘1·3·6 골든타임' 기반으로 의료사각지대 없는 경남'을 주제로 의료 분야 공약을 발표하고 있다.

그는 먼저 사는 곳에서 10분 내 기본 치료가 가능한 기초안전망을 강조했다.



의료 공백지에 보건지소와 협력 진료를 하는 '공공종합의원' 설립, 마을·아파트 엘리베이터·선박·산업단지에 제세동기(AED)·응급키트 전면 배치, 마을·학교·직장 심폐소생술(CPR) 교육비 전액 지원, 실시간 제세동기 위치 안내·119 원격 지도를 통합한 경남 생명지킴이 앱 등을 통해 응급처치 기초안전망을 구축한다.



30분 내 진료가 가능한 필수의료망은 24시간 소아 진료체계 구축, 생활권별 공공 의료체계 강화, 광역상황실 운영으로 가능하게 한다.

김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 30일 오전 도청 프레스센터에서 ‘1·3·6 골든타임' 기반으로 의료사각지대 없는 경남'을 주제로 의료 분야 공약을 발표하고 있다.

김 후보는 군 지역 중 거창군에만 있는 달빛어린이병원을 함양군·고성군·남해군·창녕군에 추가 설치해 한밤중 치료는 물론, 오전 7시∼오전 9시 사이 진료를 책임지는 '새벽별어린이병원'을 운영하겠다고 밝혔다.



또 진주시에 서부경남 공공병원 조기 개원, 김해의료원 설립을 통한 동부권 '의료자립', 마산의료원 중증 환자 수술실·응급센터 보강(중부권), 거창적십자병원(북부권)·통영적십자병원(남부권) 신축 예비타당성조사 걸림돌을 해결해 생활권별 공공 의료체계를 강화하겠다고 약속했다.



도·소방·병원을 하나로 잇는 광역상황실을 운영해 응급실 뺑뺑이를 없애겠다는 청사진도 제시했다.



김 후보는 이어 진주시·양산시·창원시에 있는 3개 거점 국립대병원을 서울 대형병원 수준으로 육성해 중증 환자들이 60분 안에 상급의료 서비스를 받게 하겠다고 공약했다.



그는 경남형 지역필수의사제 도입, 공중보건 장학제도 운영, 의료인력 지원센터 설립 등 지역 의사 육성 시스템도 의료대전환 공약에 추가했다.



김 후보는 "내가 사는 곳에서 얼마나 빨리 제대로 치료받을 수 있는가는 복지가 아닌 생존권 문제다"며 "도민 생명을 지키는 '권역별 의료벨트'를 완성해 의료를 못 믿어 경남을 떠나는 시대를 끝내겠다"고 밝혔다.

<연합>