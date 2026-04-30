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SNS 유행 과다복용 파티?…"감기약 등 과다복용시 부작용 심각"

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의약품 중독 10대, 40%↑…"청소년, 뇌 조절기능 충분하지 않아 쉽게 약물 오남용"

최근 감기약이나 수면유도제 등 일반의약품을 한꺼번에 복용해 환각을 경험하려는 '과다 복용' 문화가 청소년 사이에서 퍼지자 전문가들이 그 해악을 경고하고 나섰다.

30일 한국건강증진개발원에 따르면 최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 일반의약품 과다 복용 경험을 공유하는 글이 확산하고 있다.

사진과 기사 내용은 관련이 없음. 게티이미지뱅크
사진과 기사 내용은 관련이 없음. 게티이미지뱅크

일부 청소년들은 약국에서 쉽게 살 수 있는 수면유도제와 감기약 등을 한 번에 과다 복용한 뒤 경험한 환각 등 이상 반응을 'OD(OverDose) 파티'라는 이름으로 미화해 SNS에 공유하고 있다.

이런 행태는 통계에서도 확인된다.

건강보험심사평가원에 따르면 의약품 중독으로 진료받은 10대 환자는 2020년 1천375명에서 2024년 1천918명으로 39.5% 늘었다.

건강정보 팩트체크(일반의약품 오남용) 카드뉴스. 한국건강증진개발원 제공
건강정보 팩트체크(일반의약품 오남용) 카드뉴스. 한국건강증진개발원 제공

일상에서 쉽게 접할 수 있는 일반의약품을 과다 복용하면 심각한 건강 피해로 이어질 수 있다.

수면유도제의 주성분인 디펜히드라민을 과량 복용하면 항콜린성 부작용으로 환각, 심박수 이상, 경련 등이 나타날 수 있다.

감기약도 한 번에 많이 먹으면 덱스트로메토르판 성분이 환각, 호흡 억제 등 심각한 부작용을 유발할 수 있다.

해열진통제 성분인 아세트아미노펜은 과다 복용 시 간 손상을 일으킬 수 있고, 심한 경우 간부전으로 생명을 위협할 수 있다.

한창우 명지병원 정신건강의학과 교수는 "일반의약품이라도 오남용할 경우 쉽게 내성이 생겨 더 강한 자극을 얻기 위해 복용량을 점점 늘리게 된다"며 "뇌의 조절 기능이 충분히 발달하지 않은 청소년은 약물 오남용에 쉽게 빠져들 수 있고, 이는 심각한 약물 중독으로 이어질 수 있는 만큼 보호자와 학교의 적극적인 관심과 지도가 필요하다"고 강조했다.

<연합>

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