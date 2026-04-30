코레일유통, ‘가족도 나도 챙기는 힐링 5월’ 프로모션

코레일유통이 ‘가족도 나도 챙기는 힐링 5월’을 주제로 5월 한 달 동안 전국 주요 역사 내 스토리웨이 편의점에서 프로모션을 진행한다.

이번 행사는 노동절과 가정의 달이 함께 있는 5월의 의미를 반영해 혼자는 물론 가족과 함께 누릴 수 있는 혜택을 확대하고, 고물가 상황에서 고객이 체감할 수 있는 실질적인 소비 부담 완화에 초점을 맞췄다.

코레일유통 ‘스토리웨이’ 편의점 행사 홍보물. 코레일유통 제공

다음 달 1일 노동절을 맞아 주요 역사 내 ‘스토리웨이’ 편의점에서는 한정 수량으로 ‘스트레스케어 쉼’ 음료를 100원에 제공하는 이벤트를 실시한다. 해당 행사는 철도 이용객과 현장에서 일하는 근로자들에게 응원의 메시지를 전하기 위해 기획됐다.

가정의 달을 맞아 가족 고객을 위한 혜택도 마련했다. 어린이 날인 5월 5일에는 서울과 부산 등 철도역 내 ‘스토리웨이’ 편의점에서 미취학 아동을 동반한 고객이 5000원 이상 구매할 때 티니핑 열쇠고리를 증정하는 이벤트도 진행한다. 철도 굿즈 전문점 ‘코리아 트레인 메이츠’에서는 5월 1일부터 31일까지 ‘화본역 워터볼’을 구매하면 미니 무궁화 열차모형 블록도 증정한다.

‘철도 굿즈 선물세트’도 구매하면 무궁화 봉제 열쇠고리를 추가로 제공하는 증정 행사도 실시한다. 5월 한 달 동안 전국 ‘스토리웨이’ 편의점에서 에그샐러드 샌드위치와 대만식 샌드위치 4종 중 1개를 구매하면 캔음료를 증정하는 프로모션도 진행한다.

이승연 코레일유통 편의점사업처장은 “바쁜 일상 속에서 잠시 쉬어갈 수 있는 휴식의 가치를 전하려 한다”며 “고객이 체감할 수 있는 다양한 혜택과 따뜻한 경험을 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.