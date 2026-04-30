◆ ‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정

<1> 한민족 중심 서사의 총론과 신앙적 전제 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250912505908

<2> 하늘부모님이 예비한 한민족 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250914505986

<3>하늘을 모시는 신앙, 한민족 문화의 뿌리 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250915504489

<4>하늘부모님 나라를 대망해온 민족 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250916507198

<5> 한민족 문화·전통과 선민 정체성 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250917506104

<6> 한민족의 창조성과 심정문화 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250918507368

<7> 인류 구원의 민족적 기대와 독생녀 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250919506539

<8> 기독교 기반과 독생녀 탄생의 의미 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250921504527

<9> 한민족의 독립운동과 독생녀 탄생의 국가·세계적 기반 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250922509359

<10> 독생녀를 맞기 위한 계시와 신앙적 준비 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250923510200

<11> 참부모를 모시기 위한 섭리 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250924508517

<12·끝> 참부모를 모시기 위한 신통일 세계 개문 [‘한민족 선민 대서사시’, 그 선택받은 여정]

https://segye.com/newsView/20250925506325

◆ ‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’

<1>한민족의 사회 구조와 변화 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20250929507586

<2>전통·문화유산과 민족 정체성 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20251001505901

<3>효정의 생활 문화와 저항의 역사 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20251002507646

<4>한민족의 우수한 창조성과 심정문화 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20251009508285

<5>문화자본·문명충돌과 정체성의 재구성 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20251013505572

<6>한민족의 종교적 주체성 담론 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20251013513419

<7>독생녀 담론과 한민족의 집단적 자각 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20251016513014

<8. 끝>참부모 섭리와 신통일세계 [‘한민족 서사, 문화와 세계를 품은 이야기’]

https://segye.com/newsView/20251017506581

◆ 역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고

<1> 두 강물이 한반도에서 만나다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고]

https://segye.com/newsView/20251027513730

<2> 왜 성서 역사 6천 년인가? 복귀섭리의 비밀 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시-기고]

https://segye.com/newsView/20251028517957

<3> 독생자의 십자가 한(恨)과 2천 년의 기다림 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시-기고]

https://segye.com/newsView/20251030519183

<4> 순교로 지킨 신부의 순결 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고]

https://segye.com/newsView/20251104502864

<5> 아가서가 열어준 신비의 문 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시-기고]

https://segye.com/newsView/20251106506254

<6> 화형대 위의 신부들, 순결한 사랑의 증인 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고]

https://segye.com/newsView/20251112512421

<7> 천 년의 갈망, 주님과 하나 되다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고]

https://segye.com/newsView/20251112513030

<8> 종교개혁, 더 순수한 교회를 향하여 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251117505358

<9> 제2차 종교개혁, 더 순수한 교회를 향한 분립 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251124504543

<10> 성령의 각성, 신대륙을 깨우다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251125514438

<11> 제3차 대각성, 성령의 물결이 태평양을 건너다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고]

https://segye.com/newsView/20251126511820

<12> 1907년 평양, 한국의 오순절 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251130506315

<13> 가장 어두운 곳에서 가장 밝은 빛이 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251204509998

<14> 신부 영성, 바다를 건너다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251205510839

<15> 이용도, 불타는 신부의 사랑 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251208513552

<16> 예수교회, 신부 영성의 결정체 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251216515347

<17> 김성도, 성서의 비밀을 받다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251223515583

<18> 허호빈, 예수님의 한을 품다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20251225505430

<19> 실체 성령, 독생녀의 강림 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고]

https://segye.com/newsView/20251226503085

<20> 참부모의 현현, 6천 년 기다림의 완성 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20260101507141

<21> 참부모, 세계를 품다 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 - 기고]

https://segye.com/newsView/20260105506198

<22> 홀리마더한과 세계 평화의 중심, 한반도 [역사와 신학에서 본 한민족 선민 대서사시 – 기고]

https://segye.com/newsView/20260109511944

◆ 父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고

<1> 하나님은 남성인가? 엘로힘의 비밀 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260219505096

<2> 위로자 속에 담긴 ‘하늘 어머니’의 실체 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260223503630

<3> 창세기의 비극, ‘해와’는 왜 돕는 배필이었나 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260226509653

<4>‘여인의 씨’, 구원의 설계도 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260303517478

<5>어린양 혼인 잔치, 구원의 마지막 퍼즐 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260305506407

<6>영적 구원의 한계를 넘어 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260309506017

<7>유교의 음양 원리는 우주를 지탱하는 두 기둥 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260312510087

<8>후천개벽, 어머니의 시대가 열리다 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260316506457

<9> 중용(中庸)의 덕과 인륜 회복의 비전 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260318505330

<10> 효(孝)의 근원과 수직적 사랑 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260323505639

<11> 세상을 살리는 모성적 긍휼 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260326503986

<12> 유교가 꿈꾼 가정이상과 참부모의 실체 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260331521682

<13> 음양합덕으로 완성되는 대동사회의 이상 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260401520033

<14> 불교 경전은 왜 여성 구원자를 예고했나? [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260406504012

<15> 선재동자를 인도한 유덕동녀(有德童女)의 순결한 지혜 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

https://segye.com/newsView/20260408508770

<16> ‘용녀성불’, 여성 구원의 혁명적 선언 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전]

https://segye.com/newsView/20260413505644