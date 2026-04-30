강원랜드, 이재명 대통령 지시사항 이행 ‘속도’

강원랜드가 이재명 정부 정책 기조에 발맞춰 글로벌 복합리조트로의 도약을 위한 핵심 과제 추진에 속도를 내고 있다.

강원랜드는 30일 본사에서 확대간부회의를 열고 지난해 12월 이 대통령 주재 산업통상부 업무보고에서 도출된 주요 이행과제의 추진 경과를 주무부처 관계자가 참석한 가운데 임직원들과 공유했다고 밝혔다.

강원랜드는 30일 본사에서 확대 간부회의를 열고 이 대통령 정책 기조에 발맞춘 핵심 과제를 논의했다. 강원랜드 제공

이번 회의에서는 이 대통령 지시사항과 국정과제 수행을 위한 전사적 계획과 향후 실행 전략이 중점적으로 논의됐다.

앞서 정부 업무보고에서 강원랜드는 ‘K-HIT 프로젝트’를 통해 글로벌 복합리조트로 도약하겠다는 비전을 제시했다. 이에 대해 이 대통령은 사업성뿐 아니라 도박중독 등 사회적 영향까지 종합적으로 검토할 것을 주문한 바 있다.

이에 따라 강원랜드는 현재 △글로벌 복합리조트 조성사업의 예비타당성 조사 면제 추진 △카지노 규제완화 추진 △AI 기술을 활용한 카지노 이용자 대상 선제적 도박중독 예방 시스템 구축 △AI 기반 리조트 서비스 개선을 통한 고객 편의성 증진 등 4대 핵심 과제를 중심으로 정책 이행에 박차를 가하고 있다.

특히 도박중독 예방 분야에서는 인공지능 기술을 활용해 이용자의 행동 패턴을 분석하고 위험 징후를 조기에 감지하는 시스템을 도입함으로써 사회적 책임을 강화하는 한편 건전한 카지노 이용 문화 조성에 기여한다는 방침이다.

또 리조트 전반에 AI 기반 서비스를 확대 적용해 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 운영 효율성을 높이는 등 글로벌 경쟁력 확보에도 주력하고 있다.

남한규 강원랜드 대표이사직무대행은 “정부 정책 방향에 부응하면서도 공기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 사업성과 공공성을 균형 있게 추진하고 있다”며 “이번 확대간부회의를 통해 전 임직원이 정책 이행 의지를 공유하고 실행력을 더욱 강화해 글로벌 복합리조트 전환에 박차를 가하겠다”고 말했다.