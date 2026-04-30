강남·용산 하락하는데 동대문·영등포 ‘쑥’… 서울 아파트 ‘키맞추기’

전세가율 상승에 실수요자 매수 전환… 송파 전세 0.51% 폭등하며 시장 압박

30일 서울 강남구의 한 공인중개사무소에 가격이 수정된 물건 안내문이 붙어 있는 모습. 뉴시스

이번 주 서울 아파트 시장은 매매와 전세 모두 상승세를 이어갔다. 특히 매물 부족 현상이 심화되는 가운데 정주 여건이 양호한 대단지 위주로 상승 거래가 체결되며 전체 가격을 끌어올렸다.

30일 한국부동산원이 발표한 2026년 4월 4주(4월 27일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격지수는 지난주 대비 0.14% 상승했다. 지난주(0.15%)보다 상승 폭은 소폭 줄었으나 여전히 견조한 흐름이다. 전세가격지수 역시 0.20% 오르며 매매가보다 가파른 상승 곡선을 그렸다.

◆ 서울 매매가 0.14% 상승… 강북·강남 지역별 혼조세 속 상향 평준화

서울 매매 시장은 지역별로 희비가 갈렸다. 강북 14개 구(0.15%)에서는 동대문구(0.21%)와 성북구(0.21%)가 길음·답십리동 대단지 위주로 오르며 상승을 주도했다. 반면 용산구(-0.03%)는 신계·이촌동 등 중소형 규모 단지에서 하락세가 나타났다. 강남 11개 구(0.13%)에서는 강서구(0.21%), 금천구(0.21%), 영등포구(0.21%) 등 상대적으로 가격 메리트가 있는 서남권 지역들이 0.2%대의 높은 상승률을 기록했다. 반면 강남구(-0.02%)는 압구정·개포동 위주로 매물이 쌓이며 소폭 하락 전환하는 등 지역별 키맞추기 양상이 뚜렷했다.

수도권 외곽 지역에서도 서울 인접 지역을 중심으로 강력한 상승세가 관측되며 ‘키맞추기’ 열기가 확산하고 있다. 경기 지역(0.06%)에서는 광명시(0.31%)의 약진이 독보적이다. 철산동과 하안동의 대단지 위주로 실거주 수요가 대거 유입되며 경기도 전체 상승 폭을 크게 웃돌았다. 이어 구리시(0.29%)는 인창·교문동의 중소형 단지 위주로, 안양 동안구(0.22%)는 평촌·호계동의 구축 및 준신축 단지들이 시세를 끌어올리며 서울 서남권과 발을 맞췄다.

반면 이천시(-0.18%)와 여주시(-0.13%)는 공급 물량 부담 속에 하락세를 면치 못하며 수도권 내에서도 입지별 양극화 현상이 깊어지는 모습이다. 인천(0.00%)은 동구(0.03%)와 남동구(0.01%)의 상승에도 불구하고 서구(-0.03%)와 계양구(-0.02%)의 하락분이 이를 상쇄하며 보합세를 유지했다.

◆ 전세가 0.20% 오르며 매매가 압박… 송파구 0.51% '폭주'

전세 시장은 매매보다 더 뜨거운 반응을 보이고 있다. 서울 전세가격은 이번 주 0.20% 오르며 상승세를 지속했다. 특히 송파구(0.51%)는 잠실과 가락동의 대단지 위주로 임차 수요가 집중되며 기록적인 상승 폭을 기록했다. 성북구(0.26%)와 노원구(0.25%) 역시 역세권 단지를 중심으로 전세 물량이 실종되며 가격 상승을 부추겼다.

이 같은 전세가 강세는 매매 시장의 하방 지지선 역할을 하고 있다. 전세 매물을 구하지 못한 수요자들이 상대적으로 대출 규제가 덜한 중저가 단지 매수로 선회하면서 전세가가 매매가를 밀어 올리는 현상이 관측되고 있다.

◆ 양도세 유예 종료 앞두고 '매물 잠김' 우려… 하반기 공급 가뭄 오나

시장 전문가들은 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료가 다가옴에 따라 매물 잠김 현상이 가속화될 것으로 내다봤다. 다주택자들이 매물을 거둬들이기 시작하면 매매는 물론 전세 공급까지 동시에 줄어드는 ‘공급 절벽’이 현실화될 수 있다는 지적이다.

한 부동산 전문가는 “대출 규제가 수요를 억제하고 있음에도 전세가가 매매가를 밀어 올리는 힘이 더 강하게 작용하고 있다”며 “5월 이후 매물 회수가 본격화되면 적은 거래량에도 가격이 상승하는 독특한 장세가 이어질 것”이라고 전망했다.