코레일∙에스알 9월 통합 목표…중련운행 앞두고 시운전 돌입

한국철도공사(코레일)와 에스알이 KTX와 SRT열차를 연결 운행하는 시범 중련운행을 앞두고 30일부터 실제 영업노선에서 시운전에 돌입한다.

국토교통부에 따르면, 시운전은 안전성과 이용 편의성을 최종 확인하기 위한 절차로, 다음달 14일까지 총 4회에 걸쳐 진행한다. 실제 이용객이 탑승할 수 있는 시범 중련운행 열차는 5월 15일부터 운행한다.

코레일의 KTX와 SR이 운영하는 SRT의 모습(왼쪽부터). 뉴시스

시운전 열차는 30일 광주송정역∼수서역, 다음달 6일 서울역∼부산역, 12일 서울역∼광주송정역, 14일 광주송정역∼서울역 구간을 각 1회 왕복 운행할 계획이다.

고속철도 통합 로드맵이 발표된 지난해 12월부터 코레일과 에스알은 통합 운행에 대비하며 열차와 선로, 영업설비 호환성을 점검해왔다. 2월25일부터 KTX가 수서역에 SRT가 서울역에 운행하는 시범 교차운행을 실시하고 있다.

시범 중련운행은 교차운행보다 한 단계 나아가 KTX와 SRT를 하나의 열차로 연결해 운행하는 방식이다. 이를 위해 두 기관은 그동안 차량기지 등에서 열차 간 연결과 운전 시험을 실시하고 그 결과를 반영한 소프트웨어 보완 개발과 검증도 4월에 마무리했다. 이번 시운전에서 국토부와 코레일, 에스알 담당 직원이 직접 탑승해 실제 운행 환경에서 KTX와 SRT의 통신∙제동∙비상제어 등 주요 시스템이 연계돼 이상없이 작동하는지 집중 점검할 방침이다.

두 기관은 시운전 점검 결과를 토대로 통합 운행 시스템을 보완하고 시범 중련운행을 거쳐 올해 9월까지 최적의 통합 열차 운행방안을 마련한 뒤 운행을 개시할 계획이다.

김태병 국토부 철도국장은 “KTX와 SRT를 하나로 연결해 더 쾌적하고 편리한 고속철도 이용환경을 만들고 안전을 최우선으로 운영하겠다”며 “다음달 15일부터 시작하는 시범 중련운행이 국민들이 안심하고 이용할 수 있는 통합 운영의 기반이 될 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.