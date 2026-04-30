의왕아파트 화재, 부부 사망·6명 부상…"방화 의심" 조사

8명의 사상자가 발생한 경기 의왕시 내손동 아파트 화재와 관련해 경찰과 소방당국이 '방화' 가능성을 열어 두고 원인을 조사 중이다.

문흥식 의왕소방서 화재예방과장은 30일 오후 현장 브리핑을 열고 "경찰과 합동으로 조사 중"이라며 "방화에 의심을 두고 있다"고 밝혔다.

문 과장은 이날 "방화로 의심할 만한 것이 있냐"는 취재진 질문에 "네"라고 답했다.

그는 "다만 단순히 방화로 의심하는 것보다는 정확히 확인한 후에 다시 이야기 하겠다"고 말했다.

앞서 이날 오전 10시30분께 의왕시 내손동의 한 20층짜리 아파트 14층에 불이 나 2명이 숨지고 6명이 경상을 입었다.

불은 출동한 소방당국에 의해 1시간50분여만인 낮 12시35분께 완전히 꺼졌다.

이 불로 14층 거주자인 A(60대)씨가 추락해 숨졌다. 이후 소방당국의 화재 진압 과정 중 A씨 아내인 B(50대)씨가 세대 내 화장실에서 숨진 채 발견됐다.

현장에서는 A씨가 남긴 것으로 보이는 메모가 발견되기도 한 것으로 알려졌다. 이 메모에는 경제적 어려움을 토로하며 개인의 신변을 비관하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

A씨는 당초 대피 과정에서 추락해 숨진 것으로 알려졌으나 119 첫 신고가 인명 추락으로 접수된 데다 유서 형식의 메모까지 발견돼 정확한 사망 경위는 조사를 통해 밝혀질 것으로 보인다.

최초 119에는 "아파트 상층부에 불이 나서 사람이 추락했다"는 내용의 신고가 접수됐다. 이 화재로 주민 6명이 경상을 입었으며 11명이 대피했다.

현장에서 유서가 발견된 점과 A씨가 추락한 점 등에 미뤄 관계 당국은 방화 등 여러 가능성을 열어 두고 수사를 벌일 방침이다.

경찰 관계자는 "아직 단정할 수 있는 것은 없다"며 "여러 가능성에 대해 수사할 것"이라고 말했다.

불이 난 아파트는 연면적 8805㎡, 지상 20층 규모로 78세대가 거주하고 있다. 해당 아파트는 화재 당시 경보 등 모든 소방시설이 정상 작동한 것으로 확인됐다. 다만 불이 난 14층은 현행법상 스프링클러 설치 대상이 아니라 스프링클러가 없던 것으로 파악됐다.

<뉴시스>