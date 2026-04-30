李대통령 "노조도 책임의식 필요…부당요구, 다른 노동자에 피해"

삼성 노조 파업예고 등 염두에 둔 듯…"'나만 살자'는 안돼"

"노동시장 격차 완화, 작업 안전, 비정규직 개선 중요…정부가 모범 보여야"

이재명 대통령은 30일 "사측은 노동자를 기업운영의 소중한 동반자로 대우해야 하며, 노동자와 노조도 책임 의식을 함께 가져야 한다"고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 "인공지능(AI) 대전환으로 노동과 산업현장이 근본적 변화에 노출되는데, 이런 중차대한 도전을 이겨내려면 상생과 협력의 정신이 필요하다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

특히 "노동자들 상호 간에도 연대 의식을 발휘해주면 좋겠다"며 "일부 조직 노동자들이 자신만 살겠다고 과도한 요구나 부당한 요구를 해서 우리 국민으로부터 지탄을 받게 된다면, 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 주게 된다"고 지적했다.



이는 최근 삼성전자 노조가 파업을 예고한 것을 포함, 최근 노사 갈등에 대한 우려가 번지는 상황을 염두에 둔 메시지로 풀이된다.



이 대통령은 "'나만 살자'가 아니고, 노동자 모두가 또는 모든 국민이 함께 살 수 있는 세상을 만들기 위해 책임 의식과 연대 의식이 필요하다"고 거듭 당부했다.



동시에 이 대통령은 "당연히 사용자 역시 노동자에 대해 같은 생각(책임 의식과 연대 의식)을 가져야 한다"고 설명했다.



노동절이 올해 처음으로 법정 공휴일로 지정된 것에 대해서는 "그 의미가 매우 각별하다"며 "노동의 가치와 의미를 공유하고 되새기는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.



이어 "노동이 제대로 존중받고 대접받는 나라를 만들려면 노동시장의 격차 완화도 중요하며, 작업환경 안전 확보에도 박차를 가해야 한다"며 "최근 산업재해 사망자가 감소하는 등 정책효과가 가시화하고 있는데, 현장 감독 강화와 관련 제도 개선에 속도를 더 내야 한다"고 밝혔다.



이 대통령은 "비정규직 노동자의 노동조건도 공정하고 합리적인 방향으로 개선돼야 한다"며 "대한민국에서는 정부가 가장 큰 사용자인 만큼, 정부부터 모범적인 사용자의 모습을 보여야 한다"고 주문했다.



끝으로 "가족 중 누군가는 노동자가, 누군가는 사용자가 될 수 있다. '넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국 구성원'이라는 생각을 갖고서 역지사지하며 함께 사는 세상을 만들어가면 좋겠다"고 역설했다.

<연합>