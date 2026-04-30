한국공항공사, 김포·김해 등 5개 공항 면세점 30% 할인

한국공항공사가 국내 5개 국제공항 면세점에서 할인행사를 진행한다.

한국공항공사는 가정의 달을 맞아 5월 1일부터 김포,김해,제주,청주,대구국제공항에서 공항 면세점과 함께 공동 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

김포국제공항 전경

이번 행사는 여행객의 쇼핑 부담을 줄이고 면세점 이용을 활성화하기 위해 마련됐다. 인기품목 할인과 구매고객 대상 경품 이벤트를 함께 진행한다.

할인 행사는 5월 한 달간 화장품·주류·건강식품 등 인기 품목을 대상으로 구매 수량과 금액에 따라 현장에서 최대 30%까지 즉시 할인이 적용된다.

김포공항(롯데), 김해공항(롯데·경복궁), 제주공항(롯데·JDC), 청주공항(경복궁), 대구공항(그랜드) 등 전국 5개 공항 출·입국장 면세점에서 진행된다. 세부 일정은 면세점별로 상이하다.

올해 공사가 단독으로 처음 선보이는 경품 이벤트의 경우 5월부터 10월까지 6개월간 진행된다. 미화 100달러 이상(영수증 1건 기준) 구매 고객이면 이벤트 응모에 누구나 참여할 수 있다.

1등 당첨자에게는 최대 2000만원 상당의 골드바가 제공된다. 이외에 황금열쇠, 백화점 상품권, 커피 교환권 등 총 5000만원 상당의 경품이 마련됐으며 약 200명을 대상으로 추첨을 진행할 예정이다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은 “환율과 유류할증료 인상으로 여행객 비용 부담이 커진 상황에서 공항 면세점 이용객이 알뜰 쇼핑과 함께 행운의 주인공이 되는 특별한 여행 경험이 되길 기대한다”고 말했다.

한편 한국공항공사는 면세업계와의 상생협력을 위해 매년 면세점과 공동으로 여객 부담 완화를 위한 할인 행사를 진행하고 있다.