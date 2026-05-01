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한·중·일 문화 하나 되는 안동

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안동=배소영 기자 soso@segye.com
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1일 ‘동아시아문화도시’ 개막
6개월간 ‘교류·화합’ 대장정

경북도는 5월1일 동아시아가 문화로 하나 되는 최대 문화교류의 장인 ‘2026 동아시아문화도시 안동’(포스터)을 개최한다고 30일 밝혔다. 정신문화와 세계유산이 살아 숨 쉬는 가장 한국적인 도시로 손꼽히는 안동에서 개막식을 시작으로 6개월간의 문화 대장정에 들어간다.

축제는 ‘우리의 안녕한 동아시아’라는 비전과 ‘평안이 머무는 곳 마음이 쉬어가는 안동’을 슬로건을 내걸었다. 개막식에는 일본 마쓰모토시의 주요 관계자 및 전통 예술단이 참석해 행사의 의미를 더한다.

즐길 거리도 풍성하다. 황금연휴인 5월5일까지 탈춤공원 일원에서 한·중·일 전통놀이를 한자리에서 체험할 수 있는 ‘전통놀이 한마당’과 스타 셰프가 참여하는 ‘동아시아 전통음식 페어’ 등이 대표적이다.

핵심 행사는 동아시아 전통음식페어(5월)와 동아시아 청소년 인문 예술 캠프(6월), 동아시아 전통 현대 퓨전음악 교류 록 페스티벌(7월), 동아시아 종이문자 비엔날레(10월) 등이다. 이 밖에도 동아시아 전통놀이 한마당(5월)과 한·중·일 청년 예술가 레지던시(6월), 동아시아 이야기 극장(8월), 동아시아 3국 탈 전시 및 체험(9월), 동아시아 정원 문화 교류전(10월) 등이 방문객을 기다리고 있다.

도와 안동시는 동아시아문화도시 개최를 계기로 각국 대표 문화도시와의 우호 관계를 다지고 문화·예술·관광을 융합한 지속 가능한 성장 모델을 구축해 나간다는 계획을 세웠다.

배소영 기자

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