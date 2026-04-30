"빠더너스가 반했다"… 크리스피크림 도넛, 미국 감성살린 ‘아메리칸 스위츠 with BDNS’ 공개

미국 도넛의 화려한 색감과 풍성한 토핑 구현

SNS 활용도 높은 인스타그래머블 소비자 겨냥

롯데GRS(대표이사 이원택)가 운영하는 글로벌 도넛 프랜차이즈 브랜드 크리스피크림 도넛이 브랜드 앰배서더 문상훈이 소속된 ‘빠더너스(BDNS)’와 함께 미국 감성을 가득 담은 ‘아메리칸 스위츠 with BDNS’ 컬렉션을 선보인다.

크리스피크림 도넛은 배우 문상훈을 브랜드 최초 앰배서더로 발탁하고, 유쾌한 이미지를 앞세워 브랜드 아이덴티티를 전하는 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 이번 신제품은 미국 본토 도넛 특유의 화려한 비주얼과 묵직한 달콤함을 빠더너스만의 유머러스한 감성과 접목시켰다.

크리스피크림 도넛이 빠더너스와 함께 선보이는 아메리칸 스위츠 with BDNS 신제품 4종 이미지. 롯데GRS 제공

아메리칸 스위츠 with BDNS 컬렉션 4종은 원재료를 아낌없이 투입해 풍성한 볼륨감과 알록달록한 색감의 토핑으로 시선을 사로잡는다. ‘인스타그래머블’한 요소를 중시하는 2030세대 소비자들을 겨냥해 사진 한 장으로도 미국 현지 도넛 샵에 온 듯한 분위기를 연출할 수 있도록 구현하고, 위트있는 네이밍으로 빠더너스만의 개성을 더했다. 도넛은 △이거완전레몬이잖앙 △쿠키앤처비 △장경자의 체리립 △후르트마뚜루 총 4종으로 구성됐다.

이번 컬렉션은 고객들의 취향과 상황에 맞춰 다양하게 즐길 수 있도록 구성됐다. 시즌 한정으로 빠더너스 팬들의 소장 욕구를 자극하는 전용 패키지의 △빠더너스 케이크 에디션(5개입)은 물론, 신제품 4종과 오리지널 글레이즈드를 포함한 △하프(6개입), △더즌(12개입)구성을 통해 선택의 폭을 넓혔다.

크리스피크림 도넛 관계자는 “브랜드 대표 스테디셀러인 ‘오리지널 글레이즈드’의 부드럽고 달콤한 매력과 대비되는 토핑 콘셉트의 신제품을 통해 크리스피크림 도넛의 다양한 매력을 선보인다”고 전했다.