농식품부, 10일까지 한우 할인행사

30일 서울의 한 대형마트에서 직원이 한우를 진열하고 있다. 농림축산식품부는 가정의 달을 맞아 ‘소(牛)프라이즈 대한민국 한우고기 할인행사’를 5월10일까지 진행한다. 농축협 하나로마트, 대형마트, 주요 온라인몰에서 행사가 열리며 일정은 매장별로 다르다. 판매 가격은 1등급 기준 100g당 등심 7160원, 양지 4810원, 불고기·국거리 3360원 이하로, 평년 4월 하순보다 16∼25% 저렴한 수준이다.

<연합>