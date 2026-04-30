“AI 효율성 크지만 배우 표현력 못 따라가”

CJ ENM, 구글 협업 프로젝트

실사AI 영화 ‘아파트’ 오늘 공개

“영화 ‘아파트’ 총 제작비는 5억원이었습니다. 일반적인 방식으로 하면서 최소 5배 이상 들지 않았을까 생각합니다. (향후) 장르물이나 재난, 괴수 영화 등을 제작할 때 인공지능(AI) 기술 효율성이 커질 것 같습니다.”

배우의 연기만 실사로 촬영하고 나머지 모든 시각적 요소를 AI로 구현한 장편 영화 ‘아파트’가 30일 언론에 공개됐다.

30일 서울 CGV 용산 아이파크몰에서 진행된 ‘CJ ENM 컬처 토크’에서 CJ ENM과 구글, 제작사, 배우 등 관계자들이 실사와 AI를 결합한 영화 ‘아파트’에 대해 설명하고 있다. CJ ENM 제공

이날 서울 CGV 용산 아이파크몰에서 진행된 ‘CJ ENM 컬처 토크’(사진)에서 정창익 CJ ENM AI 스튜디오 팀장이 AI 기술 장점에 대해 이같이 설명했다. ‘아파트’는 죽은 사람들의 영혼을 볼 수 있는 주인공 ‘유미’가 새로 이사한 아파트에서 기묘하고 섬뜩한 사건과 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 한국형 오컬트 스릴러 영화다. 영화에서 유미 등 인물 연기는 실제 배우가 했지만, 배경이 되는 아파트와 괴물 등은 모두 구글의 ‘이마젠’(이미지 생성), ‘나노 바나나’(이미지 보정 및 최적화), ‘비오’(영상 생성 모델) 등 AI로 만들어졌다.

백현정 CJ ENM 콘텐츠이노베이션담당은 “일반 영화와 비교하면 ‘아파트’는 거의 5~7배 이상 비용 효율화가 있었다”고 말했다. 다만 배우들의 표현력을 그대로 스크린에 담지 못하고 기술 변화가 너무 급격하다는 점이 AI 사용의 단점으로 언급됐다.

CJ ENM은 이번 프로젝트를 계기로 구글과의 협업을 강화, 콘텐츠 제작 전반에 AI 기술을 적극 적용하고 솔루션 고도화를 지속해 나갈 계획이다.영화는 5월 1일 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 공개된다.