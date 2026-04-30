선거 전면 나서는 친윤계… ‘도로 친윤당’ 되나 [6·3 지방선거]

장동혁·송언석 별도 행보 ‘불화설’

張 존재감 옅어지자 구주류 ‘고개’

김문수, 7개 지역서 명예선대위장

정진석·이진숙 등 재보선 출사표

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 30일 따로 선거 행보에 나섰다. 당은 효율성을 위해 대표와 원내대표 ‘투톱’ 간 역할 분담에 나섰다는 설명이지만, ‘절윤’ 프레임을 놓고 의견충돌을 빚어온 당내 투톱 간 불화설이 공개적으로 드러난 것 아니냐는 해석도 나온다. 장 대표의 존재감이 옅어지는 사이 구주류 인사들이 선거 전면에 나서면서 당 안팎에서는 ‘도로 친윤(친윤석열)당’ 우려도 커지고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 30일 국회에서 열린 소상공인연합회 전국동시지방선거 정책과제 전달식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 송언석 원내대표가 30일 민생현장 방문차 서울 동작구 노량진 수산시장을 찾아 상인과 얘기를 나누고 있다. 연합뉴스

장 대표와 송 원내대표는 이날 오전 국회 최고위원회 이후 각자 일정을 소화했다. 송 원내대표는 서울 노량진 수산시장을 찾아 민생 행보에 나섰다. 지방선거 국면에 접어든 이후 송 원내대표가 공개 외부 일정을 소화한 것은 이번이 처음이다. 반면 장 대표는 현장 대신 국회에서 소상공인연합회로부터 지방선거 정책 과제를 전달받았다.



송 원내대표는 “선거철이 되면 부부간에도 따로따로 다니는 게 당연하다”고 장 대표와의 갈등설을 부인했다. 그럼에도 당내에선 두 사람 사이의 불편한 기류가 반영된 것 아니냐는 해석이 나온다. 이들은 앞서 중앙선거대책위원회 구성에 대해서도 이견을 확인한 것으로 전해졌다. 송 원내대표는 지도부가 2선으로 후퇴하고, 선대위 중심으로 재편해야 한다는 입장이지만, 장 대표는 2선 후퇴에 부정적인 것으로 알려졌다.



당 안팎에서도 장 대표의 2선 후퇴를 둘러싼 여러 의견이 분출하고 있다. 5선 원로 이재오 국민의힘 상임고문은 라디오 인터뷰에서 “중앙선대위를 비상대책위 성격으로 바꿔 지도부의 권한을 넘겨야 한다”며 “선대위도 윤석열 체제에 속했던 현역은 다 빠지고 새로 꾸려야 한다”고 지적했다. 김재원 최고위원도 “지도부가 아직 현장 분위기에 좀 민감하지 못한 것 아닌가 아쉬움과 안타까움이 있다”고 우려했다.

김문수 전 고용노동부 장관. 뉴시스

지역에선 장 대표 대신 대선후보였던 김문수 전 고용노동부 장관을 간판으로 내세우려는 흐름도 감지된다. 유정복 인천시장 후보 캠프는 이날 나경원·안철수 의원과 함께 김 전 장관을 명예선대위원장으로 위촉했다. 이로써 김 전 장관은 부산·울산·대구를 비롯해 모두 7개 지역 명예선대위원장을 맡게 됐다. 당 관계자는 “후보들 입장에선 꿩 대신 닭을 쓸 수밖에 없는 것 아니겠나”라고 말했다.

정진석 전 대통령비서실장. 연합뉴스

지방선거와 동시에 치러지는 재보선에도 친윤계 인사들이 전면에 나서고 있다. 윤석열 전 대통령의 핵심 참모였던 정진석 전 대통령 비서실장은 이날 충남 공주·부여·청양 보궐선거 출마를 선언했다. 정 전 실장은 “12·3 비상계엄 선포는 제게 마른하늘에 날벼락이었다”며 “도의적, 정치적 책임이 있다면 빗겨 서지 않겠다”고 밝혔다.



윤 전 대통령 수행실장 출신 이용 전 의원도 이날 경기 하남갑에 공천 접수를 마쳤다. 이 전 의원은 윤 전 대통령 탄핵 당시 ‘탄핵 반대’를 공개적으로 주장한 바 있다. 윤석열정부에서 방송통신위원장으로 임명됐고 현 정부 출범 이후 여권과 대립해온 이진숙 전 방송통신위원장은, 추경호 대구시장 후보의 국회의원직 사퇴로 보궐선거가 치러지는 대구 달성군에 공천을 신청했다.