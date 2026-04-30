‘李 가덕도 테러’ 공범 1명·전현직 경찰 3명 송치

70대 前 직장동료 범행 공유

변명문 등 뒤처리도 부탁받아

관할서 간부들 현장 물청소 관여

직권남용·증거인멸 등 혐의 적용

이재명 대통령 부산 가덕도 피습 사건을 수사 중인 경찰이 부산경찰 지휘부와 범행 조력자 등 4명을 송치했다. 조력자는 피습범 김모(69)씨의 전 직장동료로 범행 사실을 공유하고 뒤처리까지 부탁받은 것으로 확인됐다.

지난 2024년 1월 2일 당시 더불어민주당 이재명 대표가 부산 강서구 가덕신공항 부지를 둘러본 뒤 왼쪽 목 부위 피습을 당해 바닥에 누워 병원 호송을 기다리고 있다. 연합뉴스

경찰청 국가수사본부 가덕도 테러사건 수사 태스크포스(TF)는 30일 옥영미 전 부산강서경찰서장과 당시 참모였던 현직 경정 2명 등 3명과 가덕도 피습사건의 범인 김씨의 조력자 A(71)씨를 부산지검에 불구속 송치했다고 밝혔다. 이번에 송치된 옥 전 서장과 경찰 간부들은 사건 직후 현장 혈흔을 물청소하는 과정에 관여한 것이 확인돼 직권남용 및 증거인멸 등 혐의가 적용됐다. 앞서 고위공직자범죄수사처가 물청소 관계자들에 대해 불송치 결정을 내렸으나 이를 뒤집은 것이다.



A씨는 김씨의 전 직장인 서울 영등포구청 동료로, 김씨로부터 범행에 대한 설명을 듣고 범행 이후 변명문 발송과 소지품 처리를 첫 번째로 부탁받은 것으로 확인됐다. A씨 다음으로 김씨의 변명문 전달을 부탁받은 다른 조력자는 징역 1년6개월에 집행유예 3년이 선고됐다.



A씨는 경찰조사 과정에서 김씨 부탁을 받고 거절했다고 주장한 것으로 전해졌다. 하지만 경찰은 거절한 내용을 확인할 수 없다고 판단해 살인미수방조 및 테러방지법위반 혐의로 송치했다. A씨는 김씨에 편향된 유튜브 콘텐츠 등을 공유하며 범행 결의를 부추긴 것으로 파악됐다.



경찰 관계자는 “그동안 압수수색, 참고인 등 조사, 관계 자료 포렌식 등 사실관계를 면밀히 분석했다”고 말했다.



이재명정부는 이 사건을 ‘국가 공인 1호 테러’로 지정했고, 경찰은 국수본 주도로 TF를 구성해 재수사를 하고 있다. TF는 지난 1월26일 부산경찰청에 설치됐지만 부산 지역 수사가 마무리됐다고 판단해 1일부터 서울경찰청으로 장소를 이전해 수사를 계속한다. 기존에는 경무관을 단장으로 한 50명 규모 TF로 운영됐으나, 총경을 팀장으로 하는 20명 규모로 조정됐다.