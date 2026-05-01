“日방위상 6월 방한… 국방장관 회담 조율”

日 언론 “한·일 방위 협력 논의”

군사분계선·주한미군 찾을 수도

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 중·일 관계가 악화일로를 걷는 가운데 고이즈미 신지로 방위상이 6월 하순 방한해 안규백 국방장관과 회담하는 방안을 조율 중이라고 요미우리신문 등이 일본 정부 관계자들을 인용해 30일 보도했다.

안규백 국방부 장관이 지난 1월 30일 고이즈미 신지로 일본 방위상과 한일 국방장관회담에서 악수하고 있다. 국방부 제공

6월 한·일 국방장관 회담 추진은 올해 1월 일본 가나가와현 요코스카에서 열린 회담 당시 양국 장관이 매년 상호 방문을 하기로 합의한 데 따른 것이다. 두 사람은 회담에서 한·일 및 한·미·일 안보 협력 강화와 북한 대응 방안 등을 논의할 전망이다.



두 장관의 회담은 지난해 11월과 지난 1월에 이어 세 번째로, 고이즈미 방위상이 한국을 찾는 것은 지난해 10월 방위상 취임 후로는 처음이다. 고이즈미 방위상은 방한 기간 남북 군사분계선과 주한미군 기지를 시찰하는 일정도 조율 중이다. 아사히신문은 양국이 6월 28·29일을 중심으로 회담 일정을 검토하고 있다고 전했다.



이번 회담은 중·일 관계의 악화, 북한·러시아의 군사적 밀착, 일본의 방위력 강화 흐름 속에서 추진되고 있다.아사히신문은 “중·일 관계가 냉각되는 가운데 (일본) 정부는 한국과의 공조 강화를 진전시키고 싶은 생각”이라고 전했다.