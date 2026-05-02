96년생: 물이 오른 나무처럼 뜻을 펼친다. 84년생: 한번 정한 마음은 쉽사리 변하지 않는다. 72년생: 재능을 발휘할 수 없다면 변화를 시도하라. 60년생: 문서화하는 것이 아무래도 안전한다. 48년생: 웃는 얼굴로 맞이하고 주장을 성공한다. 36년생: 시시비비를 가리면 물증이 있어야 한다.

97년생: 기량을 출중하다면 밖으로 표출해라. 85년생: 매사에 욕심을 자제하고 휴식을 취해라. 73년생: 앞장서서 지휘하는 모습이 절실히 요구된다. 61년생: 상대방이 잘못을 지적하면 순순히 시인한다. 49년생: 타인에게 피해를 입혔으면 보상을 해라. 37년생: 구실로 위기를 모면하려는 사람은 백해무익.

98년생: 개개인의 시각차가 크다면 다시 생각하라. 86년생: 감정에 치우치면 마음의 짐이 생긴다. 74년생: 칭찬에 인색하면하면 구설이 있다. 62년생: 규모가 너무 크지 않도록 조절이 필요하다. 50년생: 자기감정에 충실하면 값진 것은 얻는다. 38년생: 새로운 독을 마련하는 것이 시급한 일이다.

99년생: 심심으로 정성을 들이면 이루지는 운. 87년생: 지나간 일보다 다가오는 일에 충실해라. 75년생: 장점을 극대화하는 행동이 필요하다. 63년생: 이해관계가 얽혀 있다면 잠시 미루어라. 51년생: 가족 간에 금전문제로 논쟁이 생긴다. 39년생: 주변정리를 빨리 하는 것이 좋다.

00년생: 주어진 일에 최선을 다하라. 88년생: 자기 뜻대로 밀고 나가는 것이 좋다. 76년생: 직장인은 순간의 선택이 평생을 좌우한다. 64년생: 정상적인 방법만 가지고 대처할 일 아니다. 52년생: 확인되지 않은 일에 절대 투자하지 마라. 40년생: 모두가 내 마음과는 다르다. 28년생: 인스턴트에 길들여지면 인내심이 부족하다.

01년생: 현재는 현실에 만족하고 충실하라. 89년생: 복잡 할수록 점점 힘들어진다. 77년생: 유기적으로 결합된 상태에서 역량을 키워라. 65년생: 지나친 욕심은 모두 잃어버리는 계기. 53년생: 가장 큰 기쁨을 맛보는 싶지만 아직 이르다. 41년생: 양보의 미덕을 깨닫고 실행하라. 29년생: 마음은 남으로 몸은 북으로 심신이 따로 논다.

02년생: 수익이 좋아 생활이 윤택해진다. 90년생: 몸이 고되더라도 유익한 것을 찾아라. 78년생: 말이 씨가 된니 말을 아껴라. 66년생: 전체적으로 저조한 국면에 접어든다. 54년생: 간발의 차이로 뒤질 수 있다. 42년생: 투자제의가 들어오면 정중하게 거절하라. 30년생: 듣기 좋은 말도 자주 들으면 싫증난다.

03년생: 많은 것을 얻으려 하면 하나도 못 얻는다. 91년생: 가족에 일에만 매진하기가 힘든다. 79년생: 보폭을 크게 하고 가슴을 열어라. 67년생: 완급 조정할 줄 아는 사람 유능한 인재다. 55년생: 변변한 것이 없다고 의기소침해지지 마라. 43년생: 인적에 둘러싼 마찰에는 관여치 마라. 31년생: 한번 믿었으면 끝까지 믿고 맡겨라.

04년생: 타인에게 인기를 얻어 인정받겠다. 92년생: 드러나지 않은 것을 갈고 닦아라. 80년생: 약속시간 늦어 묵묵부답이면 화만 돋운다. 68년생: 자신의 힘이 약하다면 때를 기다려라. 56년생: 진실이 오도되기 쉬우니 직접 전달하라. 44년생: 불만이 쌓이면서 모든 일이 꼬인다. 32년생: 한줌의 흙도 소중하게 생각하라.

05년생: 선배의 이야기를 귀담아 들어줘라. 93년생: 힘든 시기지만 금전적인 소득이 온다. 81년생: 짙은 색상의 의상은 자신감을 나타낸다. 69년생: 선의의 경쟁을 해야 성장이 가능해진다. 57년생: 도움을 받는 건 좋지만 결단은 중요하다. 45년생: 믿음이 약한 사람은 큰 것을 얻기 힘들다. 33년생: 손뼉도 맞닿아야 소리가 나기 마련이다.

06년생: 우연히 협조자가 도와 뜻을 이룬다. 94년생: 공격과 방어는 자신이 택하는 것이다. 82년생: 지나친 것은 모자람만 못하다. 70년생: 경사진 곳에서는 자세를 낮추어라. 58년생: 자신의 힘으로 처리할 수 없다면 심란하다. 46년생: 새로운 정보를 긍정적으로 받아들이자. 34년생: 기우에 불과하던 일도 내버려두면 커진다.

95년생: 잠시 기다린다고 손해보지 않는다. 83년생: 일에 어떠한 자세인지에 따라 달라진다. 71년생: 유리한 국면이라면 일을 진행 시켜라. 59년생: 부정한 행위에 현혹되지 말라. 47년생: 대인관계를 원만하게 유지된다. 35년생: 송사에 연루될 가능성이 있는 일은 터부시하라.

백운철학원