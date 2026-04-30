롯데온, 전문성 기반 인사 제도 도입…“직원 과반수 동의”

롯데쇼핑의 e커머스플랫폼 롯데온(LOTTE ON)이 직무와 전문성 중심의 인사 체계인 직무기반 HR 제도를 시행한다.

30일 유통업계에 따르면 롯데온이 이날까지 실시한 '직무 기반 HR제도' 관련 임직원 대상 동의 설문에서 530명 중 279명(52.6%)이 동의했다.

롯데온 관계자는 "직무기반 HR제도와 관련해 구성원 대상 동의 절차를 진행한 결과 과반 동의를 얻었다"며 "동의과정에서 접수된 의견들을 검토하여 추가적으로 보완해 나갈 계획이다"고 말했다.

이에 따라 롯데온은 관련 취업규칙과 인사관리 규정을 개정해 새로운 HR제도를 도입한다. 직무 기반 HR 제도는 개인의 연차나 직급이 아닌 담당 직무의 중요도·기여도에 따라 평가·보상이 진행된다.

새로운 HR제도는 업무 전문성'GL(Growth Level)'과 직무 난이도·중요도'JL(Job Level)'에 따라 승진 및 보상에 활용할 예정이다. 또한 본인추천제를 추가로 도입하여 레벨업 심사를 신청할 수 있게 되고, 보상 강화를 통해 업무 생산성도 향상시킬 수 있을 것으로 보인다.