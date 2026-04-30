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강남 아파트 주민끼리 ‘부동산 연고전’… 메이플자이·원베일리 스포츠 대결

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양다훈 기자 yangbs@segye.com
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서초구 초고가 단지 스포츠 교류전 추진, 부의 연고전 되나
서울 서초구 반포동 래미안원베일리 아파트 전경. 양다훈 기자
서울 서초구 반포동 래미안원베일리 아파트 전경. 양다훈 기자

 

서울 서초구의 초고가 아파트 단지들이 주민 간 스포츠 교류전을 추진하며 이목을 끌고 있다. 국내 부동산 시장을 상징하는 이른바 ‘대장주’ 단지들이 자산 규모를 기반으로 한 독자적인 공동체 문화를 형성하는 모습이다.

 

30일 부동산업계에 따르면 서초구 잠원동 메이플자이는 다음 달 16일 반포동 래미안 원베일리와 스포츠 교류전을 진행한다는 공지를 입주민에게 전달했다. 두 단지는 스크린골프, 탁구, 농구 등 3개 종목에서 승부를 겨룰 예정이다.

 

◆ 국가대표 출신까지 등판… 부동산계 ‘연고전’ 눈길

 

이번 교류전은 메이플자이 내 커뮤니티 시설에서 열린다. 스크린골프는 선착순으로 참가자를 모집하며, 탁구와 농구는 단지 내 동호회원과 국가대표 출신이 운영하는 농구 교실 멤버들이 선수로 나설 계획이다.

 

이 소식은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산하고 있다. 누리꾼들 사이에서는 대학교 간 정기전인 연고전에 빗대어 ‘원메전’(원베일리-메이플자이 교류전)이라는 별칭까지 등장했다. 두 단지 모두 평당 2억 원을 호가하는 국내 최고 수준의 자산 가치를 지녔다는 점에서 대중의 관심이 쏠린 것이다.

 

◆ 72억 원대 ‘자산가 공동체’… 견고해지는 계층 장벽

 

실제로 래미안 원베일리는 전용면적 84㎡ 기준 최고가가 72억 원에 달하며, 지난해 입주한 메이플자이 역시 같은 면적이 최고 56억 원에 거래된 바 있다. 앞서 원베일리는 입주민 대상 중매 모임인 ‘원베일리결혼정보회’를 결성해 고가 자산가 중심의 계층 고착화 논란을 빚기도 했다.

 

전문가들은 주민 간 친선 도모라는 긍정적 취지 뒤에 숨은 사회적 부작용을 경계해야 한다고 조언한다. 자산 권력을 중심으로 결성된 폐쇄적 공동체가 주변 이웃들에게 상대적 박탈감을 줄 수 있기 때문이다.

 

함인희 이화여대 사회학과 명예교수는 “한국에서 아파트는 사회적 지위를 압축적으로 보여주는 소재”라며 “지위가 비슷하다고 느끼는 이들끼리 정서적 유대를 쌓는 현상으로 볼 수 있다”고 평가했다.

 

박인석 명지대 건축학부 명예교수는 “공동체는 시민 전체에게 호혜적으로 기여할 수 있도록 열려 있어야 한다”며 재산권 중심의 결사체가 강화되는 사회 구조에 대해 성찰이 필요하다고 제언했다.

양다훈 기자

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