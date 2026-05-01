은평구, 폐신문지로 종이봉투 제작

5월부터 ‘그린백’ 프로젝트 추진

어르신이 만들어 전통시장 보급

서울 은평구가 폐신문지를 재활용해 종이봉투를 만들어 전통시장에 제공한다. 비닐봉지 사용을 줄여 환경을 보호하면서 어르신 일자리를 창출하는 일석이조의 효과가 기대된다.



구는 5월부터 ‘은평 그린 백’(사진) 프로젝트를 본격적으로 추진한다고 30일 밝혔다.



은평그린백은 구청과 유관 기관에서 배출되는 폐신문지로 친환경 종이봉투를 제작해 관내 전통시장 상인회를 통해 점포들에 보급하는 사업이다. 어르신 일자리 수행 기관인 은평시니어클럽이 사업 운영 전반을 책임진다. 은평시니어클럽 소속 노인 일자리 사업단이 폐신문지를 직접 수거해 전용 작업장에서 종이봉투를 만들고 전통시장 상인회에 배송까지 한다.



구는 전통시장에 비닐봉지 대신 친환경 종이봉투인 그린백 사용을 유도해 전통시장의 친환경 소비 문화를 확산시켜 나갈 방침이다. 다만 그린백 수량이 비닐봉지를 완전히 대체할 정도는 아니라서 기존 비닐봉지 사용이 병행된다.



구 관계자는 “은평그린백은 버려지는 폐신문지를 어르신 일자리와 전통시장의 친환경 가치로 재탄생시킨 창의적인 협업 모델”이라며 “앞으로도 구민의 삶에 실질적 보탬이 되는 자원 순환형 생산적 복지 사업을 확대해 가겠다”고 말했다.