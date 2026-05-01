민주당 “강진원 후보, 의혹 답하라”… 인사 비리·성추행 총공세 [6·3의 선택]

“침묵은 책임 회피” 직격… 도덕성 논란 선거 변수 부상

더불어민주당 전남도당이 무소속 강진원 강진군수 후보를 둘러싼 인사 비리와 성추행 의혹 등을 거론하며 공개 해명을 촉구하고 나섰다. 선거를 앞두고 제기된 각종 의혹과 정당 간 공방이 격화되면서 지역 정치권 긴장도 높아지고 있다.

민주당 전남도당은 30일 ‘강진원 예비후보, 의혹에는 침묵, 책임은 상습탈당으로 회피’라는 제목의 논평을 내고, 강 후보를 둘러싼 각종 논란을 정면으로 겨냥했다.

더불어민주당 전남도당 로고. 민주당 제공

도당은 논평에서 “강 후보를 둘러싼 상황은 단순한 ‘논란’을 넘어 ‘자격 상실’의 문제”라며 “군수 재직 시절 승진 인사와 관련한 금품 요구 의혹과 과거 성추행 의혹에 대해 구체적인 증언이 잇따르고 있음에도 해명이 나오지 않고 있다”고 지적했다. 이어 “침묵 속에 선거를 치르려는 태도는 군민의 신뢰를 저해할 수 있다”고 비판했다.

특히 도당은 강 후보의 반복된 탈당 전력을 ‘철새 정치’, ‘상습 탈당’으로 규정하며 “필요할 때 당을 이용하고 불리하면 등을 돌리는 행태는 심판의 대상”이라고 주장했다. 또 “선거 이후 복당을 염두에 둔 듯한 정치 행태는 정당을 개인의 정치적 수단으로 보는 것과 다르지 않다”고 공세를 이어갔다.

아울러 강 후보 측이 언급해 온 ‘정치는 생물’이라는 표현에 대해서도 “책임을 회피하는 근거가 될 수 없다”며 “정치에는 최소한의 책임과 기준이 필요하다”고 밝혔다.

민주당 전남도당은 “원칙을 무너뜨리는 정치에 타협은 없다”며 “강 후보에게 복당의 문은 열려 있지 않다”고 밝혔다. 이어 “군민을 기만하고 책임을 회피하는 정치에는 단호히 대응하겠다”고 강조했다.

이와 관련해 강 후보를 둘러싼 성추행 의혹도 제기된 상태다. 피해를 주장하는 당사자와 당시 동석자의 진술이 나오면서 사실 여부를 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

50대 여성 A씨는 6년 전 지인들과 함께한 강진읍 한 노래주점에서 강 후보가 자신의 신체를 접촉했다고 주장했다. A씨는 “옆에 앉으라는 말을 듣고 앉았는데 예상치 못한 신체 접촉이 있었다”며 “순간 몸이 굳을 정도로 놀라 자리를 벗어났다”고 말했다.

이어 “충격으로 자리에 돌아가지 못할 정도였고, 당시에는 지인에게만 알렸을 뿐 외부에는 밝히지 못했다”며 “지역 사회에서의 불이익 우려 때문에 오랫동안 침묵할 수밖에 없었다”고 밝혔다.

최근 제보에 나선 배경에 대해서는 “관련 의혹 보도를 접하며 더 이상 침묵하는 것이 맞지 않다고 판단했다”고 설명했다.

이에 대해 강진원 후보 측에 입장 표명을 요청했으나 답변을 받지 못했다. 후보 측은 질의문을 수신했으나 현재까지 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.