사과에 올리브유·달걀 두 알…채정안이 산책 전 먹는 아침 식단

식후 20~30분 가벼운 산책 병행

배우 채정안이 자신의 유튜브를 통해 아침 식단을 공개했다.

지난 27일 채정안은 유튜브 채널 '채정안TV'를 통해 아침 식습관을 소개했다. 채정안은 "보통 사과를 썰고, 올리브유를 곁들여 먹고 여유 되면 당근, 양배추를 볶아 먹는다"며 "여기에 발사믹을 살짝 뿌려서 달걀 두 알을 프라이나 스크램블로 먹고 운동을 간다"고 말했다. 이어 "강아지들과 동네 20~30분 정도 산책한다"고 덧붙였다.

채정안이 섭취한 사과와 달걀은 대표적인 다이어트 식품으로 꼽힌다. 이진복 가정의학과 전문의는 유튜브 채널 '의사사람친구'를 통해 "달걀은 혈당을 급격히 올리지 않으면서도 단백질과 영양소를 효율적으로 공급할 수 있는 식품"이라고 설명했다. 이어 "비타민 A, D, B12를 비롯해 철분, 아연 등 다양한 영양소가 풍부해 면역 기능 강화와 뼈·피부 건강에도 도움이 된다"고 덧붙였다.

이성근 약사 역시 유튜브 채널 '리틀약사'를 통해 "사과는 비타민과 미네랄, 식물성 파이토케미컬이 풍부한 식품"이라며 "인스턴트 식품 섭취가 많은 현대인에게는 건강 관리에 유용한 식품"이라고 말했다. 이어 "고혈압 등 심혈관계 질환 예방을 위해 하루 2개 정도 섭취를 권장한다"면서도 "당 함량이 높은 편이기 때문에 비만이나 당뇨가 있는 경우에는 섭취량에 주의가 필요하다"고 조언했다.

식후 산책 역시 건강 관리에 도움이 될 수 있다. 유튜브 채널 '살빼남 - 다이어트 한의사'를 운영하는 김희준 한의사는 "가벼운 걷기와 같은 저강도 운동을 하면 근육이 에너지원인 포도당을 적극적으로 흡수해 혈당이 과도하게 오르지 않도록 조절한다"며 "장기적으로는 인슐린 민감도가 높아져 지방 합성이 덜 되는 결과를 보인다"고 말했다. 이어 "이를 입증하는 결과도 있다"며 2018년 자오퉁대(상하이교통대) 연구를 언급했다.

<뉴시스>